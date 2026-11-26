Por tercer año consecutivo, el Legislativo avaló la iniciativa presupuestaria presentada por el Ejecutivo, aunque en esta ocasión introdujo modificaciones a la propuesta del Ministerio de Finanzas (Minfin).

El monto aprobado para el próximo ejercicio fiscal es cercano al presupuesto vigente de Q168 mil 798 millones, lo que representa un incremento del 2.1%.

Prensa Libre consultó a representantes de diversos sectores, quienes expusieron sus posturas sobre el programa de ingresos y egresos del Estado aprobado mediante el Decreto 32-2026.

CIG cuestiona la aprobación del presupuesto

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), reconoció que el Congreso redujo en casi Q20 mil millones el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo y disminuyó el déficit fiscal a 3.2% del PIB. Sin embargo, expresó su preocupación tanto por el fondo como por la forma en que se aprobó.

“En la forma, la Comisión de Finanzas avaló el dictamen en una reunión virtual de nueve minutos. El documento llegó a la Dirección Legislativa con la sesión ya iniciada, y el pleno lo aprobó esa misma noche, de urgencia nacional y sin los tres debates”, afirmó.

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A criterio de Font, una ley que compromete más de Q172 mil millones no puede aprobarse sin que los diputados y la ciudadanía dispongan de tiempo para conocer su contenido.

En cuanto al fondo, señaló que el aporte extraordinario a los consejos de desarrollo pasó de Q1 mil 200 millones, en la propuesta del Ejecutivo, a Q7 mil 606 millones. Los últimos Q560 millones se aprobaron de madrugada, mediante una enmienda que restó recursos a la Agencia Nacional de Infraestructura y al fondo de proyectos viales prioritarios.

“No cuestionamos que haya obras de agua y caminos en los municipios. Cuestionamos que se entregue más dinero sin condiciones a quien menos ha ejecutado, en año electoral y con un procedimiento que no permitió revisarlo. La CIG dará seguimiento a la ejecución y está dispuesta a trabajar con el Ejecutivo y el Congreso para que cada quetzal se convierta en obra verificable”, remarcó Font.

Menor déficit, pero persisten los desafíos

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), reconoció que, en términos generales, el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso incorporó un ajuste significativo, al reducir en Q19 mil 624 millones el proyecto presentado por el Ejecutivo y disminuir el déficit fiscal del 4.4% al 3.2% del producto interno bruto (PIB). Según explicó, los recortes se concentraron principalmente en los gastos de funcionamiento, sin sacrificar la inversión.

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“Los recursos extraordinarios de los Codedes son un gran desafío que el Gobierno abrió la puerta y que los resultados han sido un foco de corrupción y lavado de dinero”, apuntó Zapata.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), afirmó que el gasto público debe ajustarse a los ingresos reales del Estado y traducirse en resultados para la población.

“Nos oponemos a seguir aumentando la deuda para financiar gastos de funcionamiento, porque esa deuda la pagamos todos los guatemaltecos con nuestro trabajo y nuestros impuestos”, aclaró.

Recordó que, antes de autorizar más gasto, se requiere que el Congreso evalúe la ejecución y los resultados de los recursos ya aprobados, así como que cumpla con su obligación constitucional de aprobar o improbar las cuentas del año anterior, conforme a los artículos 171, literal d), y 241 de la Constitución Política de la República.

Caballeros señaló que, en tres años, no se ha dado mantenimiento a las carreteras. “Las carreteras principales y puentes siguen sin atenderse”, añadió.

Según el Cacif, la propuesta original del presupuesto del 2027 planteaba condiciones adversas para la estabilidad macroeconómica del país, al prever un déficit fiscal del 4.4% del producto interno bruto (PIB). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Cien advierte sobre recortes en infraestructura

Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró positivo que el Congreso haya reducido el presupuesto propuesto por el Ejecutivo de Q192 mil 45 millones a Q172 mil 420 millones y que el déficit fiscal previsto haya disminuido del 4.4% al 3.2% del producto interno bruto (PIB).

El dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso incorporó un ajuste significativo, al reducir en Q19 mil 624 millones el proyecto presentado por el Ejecutivo y disminuir el déficit fiscal del 4.4% al 3.2% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, señaló que, en una economía cuyo crecimiento se estima en alrededor del 4%, Guatemala debería avanzar decididamente hacia el equilibrio fiscal.

“La capacidad de endeudamiento debe preservarse para circunstancias extraordinarias y para inversiones de comprobada rentabilidad social, no para financiar sistemáticamente el funcionamiento ordinario del Estado”, sostuvo.

Agregó que el problema no radica únicamente en el tamaño del presupuesto, sino también en la composición del ajuste y en la forma en que fue aprobado.

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“Se redujeron significativamente asignaciones relacionadas con la infraestructura económica, mientras se incrementaron los aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), pese a sus problemas de ejecución documentados por el Cien”, aclaró.

Maul advirtió que la aprobación acelerada y las enmiendas de última hora dificultan conocer cómo se financiarán efectivamente las decisiones adoptadas. Concluyó que un presupuesto más pequeño no es necesariamente un mejor presupuesto.

Presupuesto del 2027, condicionado por la ejecución

Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), señaló que el presupuesto aprobado registra un incremento del 3% respecto del 2026, lo cual, a su juicio, es congruente con la inflación y las reducciones de impuestos decretadas.

“El déficit fiscal proyectado es aceptable. El monto es más una ilusión monetaria, considerando el grado de ejecución. En la práctica el presupuesto realizado será mucho menor, aun cuando es año electoral”, enfatizó.

Cacif advierte sobre riesgos del déficit fiscal

Sigfrido Lee, coordinador de la Unidad Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), declaró que la propuesta original del presupuesto planteaba condiciones adversas para la estabilidad macroeconómica del país, al prever un déficit fiscal del 4.4% del producto interno bruto (PIB).

“Un gran problema macroeconómico que estaba causando el presupuesto mandado por Finanzas. Ahora tenemos un problema macroeconómico un poco más pequeño, pero lo seguimos teniendo. Estamos hablando de un crecimiento de la deuda de Q35 mil millones para el año entrante”, expuso.

Recordó que para el 2026 se habían presupuestado Q26 mil millones de deuda.

“Solo para darnos una idea, y estos son números, lo que había mandado Finanzas era un déficit de 4.4}%, lo que se estima ahorita es que va a quedar como en un 3.4%, un punto por ciento al menos, eso definitivamente es mejor que lo otro”, señaló.

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Explicó que, históricamente, Guatemala ha mantenido un déficit fiscal del 2%, un nivel que consideró sostenible y que podría ampliarse hasta el 2.5%. Sin embargo, advirtió que el porcentaje previsto para el próximo año todavía es considerablemente superior.

Esta situación, afirmó, compromete el perfil de riesgo del país.

“Lo más preocupante es que no es un evento de un año, sino que es un cambio de tendencia en los déficits que tiene Guatemala. Cuando el mismo gobierno manda la proyección de déficits para los próximos 3, 4 años, está en esos niveles, arriba del 3%”, apuntó.