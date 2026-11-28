“Fue el Ejército”. Así es como una fuente del Ministerio de Gobernación (Mingob) identificó al comando armado que el 23 de septiembre pasado fue filmado mientras montaba un retén en El Fiscal, Palencia, y capturaba a un sujeto.



El dato no sería importante de no ser porque los miembros del comando estaban vestidos igual que el grupo que irrumpió cuatro días después en Huité, Zacapa, en un operativo donde siete personas fueron asesinadas y una resultó herida —y perdió una pierna—. El Ministerio de la Defensa (Mindef) aseguró que ese día el personal militar llegó solamente a las afueras de Huité después de ocurridas las muertes —entre las 17.30 y 21 horas—. Sin embargo, el jefe de la cartera, Henry Sáenz, reconoció que los vehículos todoterreno J8 filmados durante el operativo sí pertenecían al Ministerio. Estos automóviles fueron filmados dentro del casco urbano de Huité. Si Sáenz los reconoció como vehículos del Mindef, se presume que los conducía personal militar.



El video del retén en Palencia circuló en redes sociales en dos versiones: en una, no identificaba al detenido; en otra, se le identifica como Carlos Alonzo Sánchez Meneses, de 53 años, con una orden de captura por narcotráfico desde el 2004. No obstante, erróneamente se atribuye la detención inicial del sujeto a la Policía Nacional Civil (PNC), que no aparece en el video. Hasta que lo entregan a los agentes policiales, estos se toman una fotografía con el capturado y la comparten con la prensa. La única imagen donde aparecen los hombres del comando militar junto a Sánchez Meneses está en formato video.





La fuente del Mingob reveló que la PNC estaba tras la pista de Sánchez Meneses, que varios equipos lo seguían y que “personal del Ejército le cayó”. Natalia Mollinedo, vocera del Mindef, dijo que el Ejército de Guatemala apoya al Mingob en operaciones interinstitucionales, pero que “no realiza capturas”. Además, se refirió a las publicaciones periodísticas para asegurar que la PNC interceptó a Sánchez Meneses.



Al compartirle a Mollinedo el video y preguntarle si los uniformados en el retén eran miembros de la PNC, insistió en que se consultara a la institución. Sin embargo, la fuente del Mingob que sabía del operativo confirmó que sí fue personal militar el que lo entregó a agentes policiales. Un dato curioso es que, en el video, el detenido aparece con una gorra negra, pero en la foto con los policías lleva otra de color beige.



Según Mario Mérida, coronel retirado, “lo que se aprecia en el video —de Palencia— no es suficiente para asegurar o negar que se tratase de Ejército guatemalteco”. Otros exmilitares consultados, quienes prefirieron no ser identificados, afirmaron que los comandos vistos en Palencia y en Huité vestían el mismo tipo de uniformes.





Videos de vecinos de Huité captan al comando armado que irrumpió en septiembre y dejó siete personas muertas. (Foto Prensa Libre: redes sociales)

MP, tras la pista militar



El 10 de noviembre, cuando se anunció que el caso de Huité pasó de un juzgado en Zacapa a uno de Mayor Riesgo en la capital, el presidente de la Cámara Penal, René Girón, declaró a la prensa: “El MP considera que puede haber elementos del Ejército nacional ahí”, en referencia a los hechos violentos en Huité. Un día después de esta matanza, el Mindef la atribuyó a un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, de lo que no hay evidencia aún.



En octubre pasado, el entonces director de la PNC, David Custodio Boteo, reveló que un miembro del comando que llegó a Huité les dijo a dos agentes de la PNC que ejecutaban una “operación militar”. Con el caso bajo reserva, no hay información acerca de los 107 militares en Zacapa que son investigados; ni de los jefes de la Brigada de Infantería del departamento; ni del Estado Mayor de la Defensa, relevados del cargo; del segundo jefe de la Brigada, trasladado a la jefatura de la Guardia Presidencial, y menos del personal castrense que salió de Zacapa en cuatro vehículos todoterreno J8 el día de los hechos.



El 13 de noviembre pasado, se reportó la irrupción de otro comando armado únicamente descrito por testigos como compuesto por sujetos que vestían camuflaje, cascos, pasamontañas y armas largas. Nadie logró filmarlos, que se sepa, pero les atribuyen el asesinato de cinco personas y haber herido a tres más.



El familiar de tres víctimas —su esposa y dos hijos— dijo, en un video, que escuchó a algunos de los hombres armados hablar en inglés. Ninguna otra autoridad se ha pronunciado al respecto.

Armamento nuevo está en la mira

Algunas versiones extraoficiales sugieren que el equipo táctico y una parte de los al menos 2 mil fusiles M4A1 recién comprados al gobierno estadounidense —al levantarse el embargo de 1977—, los utilizaron el comando armado en Palencia, y el que incursionó en Huité el 23 y 27 de septiembre pasado. Es un extremo que sólo puede comprobar el Ministerio Público (MP).



En octubre, Natalia Mollinedo, vocera del Mindef, aseguró que los fusiles están en el Almacén General del Ejército “desde que ingresaron a Guatemala”, el 21 de septiembre pasado. Agregó que permanecerán en resguardo hasta su entrega oficial a la Brigada Especial de Operaciones de Selva, en sus nuevas instalaciones.

“Allí se efectuarán todos los procedimientos administrativos correspondientes”, dijo, al preguntarle si las armas están registradas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), que el Mindef administra.

El coronel retirado Mario Mérida dijo no recordar que hay “alguna resolución ministerial para que las armas militares deban registrarse en la Digecam”.

EE. UU. y Mindef, sin respuestas

El pasado 30 de octubre se consultó la postura de la Embajada de los EE. UU. respecto del posible uso anómalo de los vehículos todoterreno J8 en el operativo que dejó a siete personas muertas en Huité del 27 de septiembre último, porque ese país donó los automotores en el 2013 exclusivamente para usarlos en las fronteras y en el combate del narcotráfico. Después de que el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) los utilizó para intimidar a personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), las autoridades estadounidenses sí protestaron por el “uso incorrecto” de los vehículos.



Sin embargo, el mes pasado, un oficial de la sede diplomática señaló que su país entregó los vehícuos a Guatemala hace 13 años, y que se debía consultar al Ejército. Natalia Mollinedo, vocera del Mindef, afirmó que, por estar el caso de Huité en reserva, no podía referirse a este.