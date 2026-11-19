Fuentes antinarcóticas confirman que este jueves 19 de noviembre se llevan a cabo allanamientos en Zacapa e Izabal contra Los Lorenzana y Los Mendoza.

Una de las diligencias se efectúa en una vivienda en Piedras Azules, Gualán, Zacapa, vinculada a Haroldito Lorenzana, según las fuentes.

Esos operativos se generaron basado en inteligencia generados en ese lugar, según la Policía Nacional Civil.

En fecha reciente, EE. UU. designó como terroristas a Los Mendoza y Los Lorenzana por sus vínculos con carteles mexicanos y su participación en el narcotráfico. La medida también alcanza a Los Huistas.

El Departamento de Estado de EE. UU. informó, por medio de un comunicado de prensa, que designó como organizaciones terroristas a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, tres grupos guatemaltecos que mantienen estrechos vínculos con carteles mexicanos del narcotráfico.

En Guatemala, Zacapa e Izabal están bajo estado de sitio, decretado por el Gobierno tras constantes hechos armados que han cobrado la vida de varias personas.

Los Lorenzana fueron designados como Organización Terrorista Extranjera (FTO, en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, en inglés), según la información.

Para leer más: Un supuesto intento por capturar a “Haroldito” Lorenzana y ocho muertos: esto revelan informes policiales sobre ataque en Huité, Zacapa

El Departamento del Tesoro, por su parte, designó a Los Huistas y Los Mendoza como terroristas globales especialmente designados por brindar apoyo material a carteles mexicanos que EE. UU. también ha designado como organizaciones terroristas.

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