Antorchas por la Independencia: Mineduc regula recorridos, transporte y medidas de seguridad

Las tradicionales antorchas cívicas por la Independencia podrán realizarse este 2026, pero los centros educativos deberán cumplir una serie de medidas para proteger a los estudiantes. El Ministerio de Educación (Mineduc) emitió una circular con lineamientos específicos para estas actividades.

La disposición establece que los recorridos deben ser planificados, seguros y preferentemente locales, sin extenderse innecesariamente. Además, los estudiantes que participen deberán contar con autorización expresa y por escrito de sus padres, madres o encargados.

Los establecimientos educativos deberán mantener un registro actualizado de los participantes y garantizar que permanezcan bajo la supervisión de docentes o personal responsable durante toda la actividad, además de estar debidamente identificados.

La circular también hace énfasis en las condiciones del recorrido. Los responsables deberán considerar factores como lluvias, derrumbes, inundaciones, sismos y golpes de calor. Se recomienda que los estudiantes utilicen protector solar, se mantengan hidratados y no sean forzados a correr más allá de su capacidad. Cada grupo deberá contar con un botiquín de primeros auxilios.

En cuanto al transporte, el Ministerio de Educación establece que debe reunir las condiciones adecuadas de seguridad, contar con la capacidad autorizada y cumplir con la norma vigente para el traslado de personas.

Uno de los lineamientos para evitar accidentes está relacionado con el manejo de las antorchas. Los estudiantes no podrán manipular ni transportar combustibles o materiales inflamables durante el recorrido. El encendido y abastecimiento de las antorchas deberá estar exclusivamente a cargo de docentes responsables.

Además, queda prohibido que estudiantes y docentes desperdicien agua para agredir a compañeros o ciudadanos.

El Ministerio de Educación también recomienda coordinar con autoridades locales y cuerpos de socorro para fortalecer las medidas de prevención y atención de emergencias.

Si durante la actividad se presenta alguna situación que represente un riesgo para los participantes, esta deberá suspenderse o reprogramarse.

Los centros educativos que participen deberán completar, además, el formulario de registro incluido mediante un código QR en la Circular DIGECOR No. 42-2026.

La cartera educativa señala que las actividades para conmemorar la Independencia de Guatemala deberán desarrollarse bajo medidas de prevención y seguridad que garanticen la protección e integridad física de los participantes.

Requisitos para participar en las antorchas cívicas

Planificar la actividad de forma segura y sin extender innecesariamente el recorrido

Contar con autorización expresa y por escrito de los padres, madres o encargados de los estudiantes

Resguardar una copia de las autorizaciones firmadas

Completar el formulario de registro incluido mediante el código QR de la circular

Mantener un registro actualizado de los estudiantes autorizados

Considerar las condiciones climáticas y riesgos como sismos, lluvias, derrumbes, inundaciones y golpes de calor

Utilizar protector solar y mantener una hidratación adecuada

Evitar que los estudiantes corran más allá de su capacidad

Utilizar transporte que reúna las condiciones adecuadas de seguridad, cuente con la capacidad autorizada y cumpla con la norma vigente

Mantener a los estudiantes bajo supervisión de docentes o personal responsable durante toda la actividad

Mantener identificados a los estudiantes participantes

Coordinar, de ser posible, con autoridades locales y cuerpos de socorro

Contar con un botiquín de primeros auxilios

Realizar preferentemente los recorridos en el ámbito local

Impedir que los estudiantes manipulen o transporten combustibles o materiales inflamables

Dejar el encendido y abastecimiento de las antorchas exclusivamente a cargo de docentes responsables

Evitar el desperdicio de agua y su uso para agredir a compañeros o ciudadanos

Suspender o reprogramar la actividad ante cualquier situación que represente un riesgo para los participantes

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