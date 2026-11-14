Árbol Gallo 2026: espectáculo ilumina Guatemala y marca el inicio de la temporada navideña

Miles de guatemaltecos se reunieron en la Plaza Obelisco para presenciar el tradicional encendido del Árbol Gallo, una celebración que suma más de cuatro décadas y que este año también llegó a distintos puntos del país.

La Navidad comenzó a iluminar las calles de Guatemala este sábado 14 de noviembre, con el tradicional Festival Árbol Gallo 2026. Bajo el concepto “Enciende lo mejor de ti”, miles de familias disfrutaron de una noche de música, luces y espectáculos en la Plaza Obelisco, en la Ciudad de Guatemala.

La celebración, organizada por Cerveza Gallo, incluye un espectáculo de iluminación y tecnología, así como un recorrido inspirado en diferentes países. Uno de los principales atractivos de esta edición fue la incorporación de un nuevo sistema de luces sincronizadas con música.

“Para Cerveza Gallo, el Festival Árbol Gallo representa mucho más que el inicio de la Navidad; es una tradición que nos permite reunir a las familias guatemaltecas alrededor de momentos especiales”, expresó Ricardo Pontaza, gerente de Marca de Cerveza Gallo.

Varios guatemaltecos se reunieron en la Plaza Obelisco para ver el espectáculo del Árbol Gallo 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

¿Cuánto tiempo estarán encendidos los árboles?

La celebración no se limitó a la capital. Como parte de esta edición, también se instalaron árboles navideños en diferentes departamentos y municipios del país.

Los Árboles Gallo permanecerán iluminados hasta el 6 de enero de 2027, en horario de 17:30 horas a medianoche.Sin embargo, el 24 y 31 de diciembre tendrán un horario especial y permanecerán encendidos hasta las 5:00 horas del día siguiente.

Desde la tarde de este 14 de noviembre varios guatemaltecos se reunieron en la Plaza Obelisco para ver el espectáculo navideño. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Además, la decoración navideña se extendió a diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala, entre ellos la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, bulevar Liberación, bulevar Los Próceres y el Paseo de la Sexta Avenida.

En estos espacios se instalaron guirnaldas, figuras tridimensionales, cascadas de luces e iluminación en árboles naturales.

Para el desarrollo del evento se contó con apoyo de la Policía Nacional Civil, Policía Municipal y seguridad privada. Asimismo, se implementaron medidas de coordinación vial con EMETRA, señalización de rutas alternas y un plan de limpieza.

El espectáculo del Árbol incluyó un show en vivo y fuegos artificiales. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Con más de 40 años de historia, el Festival Árbol Gallo continúa siendo una de las actividades que marcan el inicio de las celebraciones de fin de año en Guatemala.

A las 20 horas del 14 de noviembre inició la inauguración del Árbol Gallo en la Plaza Obelisco. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

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