El retorno de Miguel Ángel Asturias a Guatemala: un reencuentro con sus ideales, afectos y huellas en el país

En la historia de la cultura literaria de Guatemala el 12 de noviembre de 2026 marcará un parteaguas: los restos de Miguel Ángel Asturias llegan al país. Tanto los guatemaltecos que saben de su obra y relevancia mundial como los que apenas le han oído mencionar, podrán asumir el reto de acercarse a ese guatemalteco que en 1967 llenó de gloria las letras latinoamericanas con la obtención del Premio Nobel de Literatura y que un año antes se había hecho acreedor a un Premio Lenin de la Paz.

Desde que el 19 de octubre de 2024 su familia y el Gobierno anunciaron su retorno, se han realizado desde foros y conversatorios hasta libros en los que se busca enfatizar el aporte del autor nacido en el ocaso del siglo XIX, que marcó no solo con sus letras, sino también con sus acciones diversos campos de acción intelectual durante los 74 años que vivió.

Recuerdos, lugares y acciones

Las actividades conmemorativas comenzaron desde el 11 de noviembre, cuando se desveló el sello postal El Universo de Miguel Ángel Asturias, en el Palacio Nacional de la Cultura. Durante ese acto, Sandino Asturias, nieto del nobel, reveló que la Biblioteca Nacional de Francia decidió entregar a Guatemala los premios Nobel y Lenin de la paz, que fueron obtenidos por Asturias en 1967 y 1966, respectivamente. Además de más de 50 medallas y el bastón de mando de los pueblos originarios, que le fue entregado en 1966.

Cada una de las actividades que integran la agenda tiene un significado tanto cultural como emocional para la historia de Asturias. Antes de llegar al monumento construido en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el 15 de noviembre, sus cenizas recorrerán espacios en los que dejó huella con sus acciones.

Agenda

12 de noviembre

Este día, autoridades de Gobierno reciben los restos mortales del autor y posteriormente, estos son trasladados a la Embajada de Francia en Guatemala.

(Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)

13 de noviembre

En esta jornada se rendirá tributo a la inquieta juventud del nobel, cuando sus restos mortales lleguen a la Universidad Popular, una entidad cultural y educativa que fundó en 1922, junto a sus compañeros de la Generación del 20. Además, arribará al barrio de Candelaria, donde vivió entre los 8 y los 23 años.

(Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)

14 de noviembre

Ese día, se ofrecerá una eucaristía los pueblos originarios ofrecerán un saludo durante una ceremonia maya en el sitio Kaminaljuyú. Además, habrá un tributo público en el Palacio Nacional de la Cultura.

(Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)

15 de noviembre

El domingo concluirán los homenajes con la inhumación de los restos en el monumento erigido en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y la última función de la obra El Tumba del Gran Lengua, de Joaquín Orellana.