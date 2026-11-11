“El universo de Miguel Ángel Asturias”: el sello postal conmemorativo del Premio Nobel de Literatura llevará su legado por el mundo

En conmemoración del retorno de los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, se presentó el sello postal “El universo de Miguel Ángel Asturias”, con el que se llevará la imagen del escritor por el mundo.

El sello postal reúne las portadas de algunas de sus obras más representativas y rinde homenaje al legado literario del escritor guatemalteco. Se dio a conocer que se lanzarán al menos cuatro mil sellos, con los que se busca llevar al mundo el legado del Gran Moyas.

Sandino Asturias, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Miguel Ángel Asturias, destacó que este sello postal plantea la inmortalidad del legado de uno de los grandes de Guatemala, “uno de los grandes que hicieron grande a nuestro país”, el Premio Nobel de Literatura.

En su discurso, señaló que la decisión de repatriar los restos del Gran Moyas es una buena noticia que contribuye a la identidad y unidad de los guatemaltecos y que “invita a construir una patria mejor y a inspirarnos en su obra y en su vida”.

Para él, homenajes como la emisión del sello forman parte de ese legado que permanecerá para siempre y que permitirá recordar a Miguel Ángel Asturias, su vida, su legado y su amor por la Guatemala por la que luchó.

Raúl Solares Chiu, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, recordó que Correos de Guatemala ha acompañado la conmemoración de Miguel Ángel Asturias en distintos momentos. En 1967 se utilizó una marca conmemorativa conocida como sobremarca y, un año después, ese reconocimiento quedó plasmado en una edición de correo aéreo.

El nombre del nobel de literatura volvió a figurar en la edición “Autores de la literatura”, en 1987, y en “Hombres célebres de Guatemala”, en el 2001. En vísperas de su regreso, se suma este nuevo sello postal, “El universo de Miguel Ángel Asturias”, que se pone en circulación este 11 de noviembre para llevar su nombre más allá de las fronteras del país.

Sandino Asturias, nieto del escritor, sosteniendo el sello conmemorativo dedicado al Premio Lenin de la Paz, previo a su retorno de sus restos al país. (Foto Prensa Libre: Javier Gonzales)

Sello postal: “El universo de Miguel Ángel Asturias”

Con unas dimensiones de 65 × 28 milímetros, este sello conmemorativo tendrá un tiraje de cuatro mil unidades a todo color, con tinta de seguridad sobre papel Winter engomado, elaborado por el Taller Nacional de Grabados en Acero, según detallaron las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El sello presenta como elemento central el retrato del Gran Moyas y está acompañado de algunas de sus obras más conocidas, como Hombres de maíz, El señor presidente, Torotumbo, Viernes de Dolores y Leyendas de Guatemala, cuya imagen viajará fuera de las fronteras del país.

El sello, que lleva la leyenda “El universo de Miguel Ángel Asturias”, busca evocar “la riqueza de su imaginación y reconoce su contribución a la identidad cultural guatemalteca y a la literatura universal”, según detallaron las autoridades.

El sello conmemorativo emitido por Correos de Guatemala presenta la imagen del escritor, la leyenda “El universo de Miguel Ángel Asturias” y las portadas de sus libros más representativos. (Foto Prensa Libre: Javier Gonzales)

Correos de Guatemala tendrá a la venta este sello postal a un precio de Q30 y estará disponible a partir de este 12 de noviembre en la sala de ventas de la institución. “Con esta emisión, Correos de Guatemala fortalece esa función cultural: preserva el reconocimiento a Miguel Ángel Asturias en una pieza filatélica y abre un nuevo espacio para divulgar su obra”, agrega el comunicado.

Por su parte, el ministro Luis Méndez Salinas resaltó que Miguel Ángel Asturias vuelve a casa, pero desde este 11 de noviembre también viaja en sus cartas. Destacó que “cuando un pueblo decide qué imagen llevan sus sellos, está decidiendo qué quiere recordar”, por lo que con este sello se recordará al premio Lenin de la Paz.

“En este pequeño rectángulo caben Hombres de maíz y las leyendas que Miguel Ángel Asturias soñó. Cabe un universo que durante muchos años tuvo que vivir lejos y que ahora va a empezar a recorrer Guatemala y también el espacio fuera de nuestras fronteras, dentro de un sobre”, resaltó el titular de la cartera.

Sobre conmemorativo que acompaña el sello postal "El universo de Miguel Ángel Asturias". (Foto Prensa Libre: Javier Gonzales)