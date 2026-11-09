Retorno de Miguel Ángel Asturias: Palacio Nacional de la Cultura abrirá sus puertas para las honras fúnebres

Los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias retornarán al país el próximo 12 de noviembre, procedentes de París, Francia, para ser inhumados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a 52 años de su fallecimiento en España.

La llegada de los restos está prevista para el 12 de noviembre al Aeropuerto Internacional La Aurora, después de una serie de actividades diplomáticas de despedida en París, ciudad donde el escritor vivió y en cuyo cementerio de Père-Lachaise permanecen sus restos.

Miguel Ángel Asturias Amado, destacó que su padre, también galardonado con el Premio Lenin de la Paz, expresó en su poesía el deseo de regresar a Guatemala. Por ello, en el 2024 se anunció la decisión de repatriar sus restos.

Será más de dos años después del anuncio que la inhumación ese realizará en Guatemala el 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Como parte del homenaje al autor de El señor presidente, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) organizó una agenda de actividades diplomáticas, actos privados y homenajes abiertos al público.

Las actividades se desarrollarán del 12 al 15 de noviembre y concluirán con la inhumación de los restos del escritor en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en un área comprendida entre la Plaza Maya, la explanada frente a la Gran Sala y la Plaza Mujeres.

Los actos comenzarán con la llegada de los restos al país, en un evento que reunirá a diplomáticos y medios de comunicación. Los homenajes también se realizarán en lugares vinculados con la vida de Asturias, como la Universidad Popular, de la cual fue uno de los fundadores, y el barrio La Candelaria.

Actividades abiertas al público

Según informó el MCD, las actividades abiertas al público comenzarán el 13 de noviembre, con el siguiente programa:

De 10.30 a 15 horas: visita a la Universidad Popular

visita a la Universidad Popular De 15 a 17 horas: recorrido cultural y traslado al barrio La Candelaria

recorrido cultural y traslado al barrio La Candelaria De 17 a 19 horas: visita a la iglesia Nuestra Señora de Candelaria, con una presentación de marimba a cargo de la Municipalidad de Guatemala

visita a la iglesia Nuestra Señora de Candelaria, con una presentación de marimba a cargo de la Municipalidad de Guatemala De 19 a 20 horas: celebración de la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora de Candelaria

celebración de la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora de Candelaria De 20 a 24 horas: capilla ardiente y vigilia cultural en la iglesia Nuestra Señora de Candelaria

Palacio Nacional de la Cultura abrirá sus puertas el 14 de noviembre

Los homenajes continuarán el 14 de noviembre. Aunque la mayoría de las actividades serán privadas, el MCD anunció que el Palacio Nacional de la Cultura abrirá sus puertas para que la población participe en un homenaje popular.

Según la cartera, los guatemaltecos podrán ingresar al recinto de 18 a 22 horas para rendir homenaje al escritor.

Inhumación de los restos

La inhumación de Miguel Ángel Asturias se realizará el 15 de noviembre, en un acto privado, frente a su monumento funerario en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El MCD prevé que, a partir del lunes 16 de noviembre, los guatemaltecos puedan visitar la tumba del escritor en ese recinto.

Homenajes oficiales y actividades diplomáticas

Además de las actividades abiertas al público, la agenda incluye los siguientes actos: