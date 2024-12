Autoridades indagan por supuestos abusos señalados por médicos residentes del Roosevelt

Médicos residentes en el Hospital Roosevelt señalan que son víctimas de maltrato, discriminación y abuso durante las jornadas de trabajo, lo que consideran una vulneración de sus derechos y exigen respeto.

Sin embargo, autoridades de Salud y del Hospital Roosevelt aseguran que no tienen conocimiento de denuncias al respecto, pero aseguran que indagarán con las jefaturas del nosocomio.

“Nos logramos escapar del castigo para venir”, señaló uno de los médicos que contar los supuestos maltratos que reciben.

“Por el sueño de poder superarse uno se enfrenta a malos tratos departe de superiores, es una esclavitud, no los dejan salir del hospital, pasan toda la semana en el hospital y cuando por fin se logra salir un domingo y llegar a casa empiezan a llamar y hostigar cada media hora pidiendo cosas. No se pueden bañar, no pueden dormir, no pueden comer, ¿cuál es la diferencia con una esclavitud?” señaló uno de los médicos residentes que prefirió el anonimato.

Según los testimonios, tanto estudiantes residentes guatemaltecos y extranjeros que llegaron al Hospital Roosevelt se enfrentan a castigos, también se quejan por falta de acceso a servicios básicos.

Las declaraciones de los médicos las dieron a altas horas de la noche en lapsos en los que lograron salir “escapados del centro asistencial”, según señalaron.

“Para mantener nuestro servicio al día tenemos que hacer visitas y durante esas visitas se nos humilla, pudimos haber hecho todo bien, pero falta una palabrita o un signo en una pizarra y ya todo el servicio se cae encima tuyo, desde el inicio de año nos dijeron que íbamos a perder el año”, narró uno de los afectados que, según dice no pueden dormir porque les tiran agua en la cara.

Otro de los afectados aseguró que estos abusos no son nuevos y que eso es un secreto a voces que han vivido todos los médicos que buscan una especialización.

“Es terrible, es horrible vivir eso, maltratos verbales, malas palabras , insultos e incluso limitarse a ni siquiera hacer su higiene personal, no se pueden bañar, los regañan si lo hacen, no poder comer, no tener lugar donde poder descansar y luego les exigen las notas, los exámenes como si hubieran tenido el tiempo para hacer las cosas, el maltrato es terrible, les tiran agua en la cara cuando miran que se están durmiendo, las insultan, les tiran las papeletas, no estamos en la época ya para eso”, narró el familiar de una estudiante que pese a sufrir todo esto, al quejarse con su superior perdió la práctica.

Se consultó al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, pero aseguró que no tenía conocimiento de ninguna denuncia.

“En el despacho no ha llegado ninguna de estas denuncias, yo los insto a que denuncien por los canales indicados cualquier tipo de acoso, la salud de los residentes y estudiantes es una prioridad del despacho”, aseguró el titular de la cartera sanitaria.

La directora y subdirectora del Hospital Roosevelt, Ana Johanna Samayoa, y Luz Abad, respectivamente, aseguran que consultaron sobre denuncias, pero no las localizaron, aunque reconocen que por miedo a represalias muchas veces se evita esto.

“Hemos recopilado información, hemos preguntado a las jefaturas en la dirección médica y técnica, así como jurídica y no tenemos ninguna queja, pero si estamos conscientes de que esto junto con las denuncias que ustedes tienen es una problemática sobre la cual tenemos que trabajar, no es una excusa, al contrario es algo donde queremos hacer énfasis que en este hospital vamos a trabajar para la cero violencia y discriminación, que sea igualitario el trabajo y sabemos que no será fácil”, dijo Samayoa.

Por su parte Abad comentó: “A partir de este tipo de denuncias se comenzó a tomar las acciones enviando notas a las jefaturas y áreas para búsqueda dentro de las jefaturas de los departamentos para verificar quejas o denuncias”.

“Todo esto pueda estar ocurriendo y no ha llegado a oídos de todo mundo por el temor a que cuando está haciendo residencia lo único que se quiere es salir y graduarse e ir a trabajar, pero tampoco es justo que por el deseo de superación se les trate de esta forma cruel”, añadió.