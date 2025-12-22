Casas dañadas por los temblores en Santa María de Jesús no han sido demolidas y damnificados siguen esperando ayuda

Catalina Xar, de 62 años, camina lento entre los restos de lo que fue su cocina en Santa María de Jesús, la cual fue afectada por temblores. Las grietas cruzan las paredes y son las cicatrices del terremoto de julio pasado. Entre los escombros aún permanecen algunas ollas, la piedra de nixtamal y otros utensilios. Todo parece detenido en el tiempo desde los temblores. En una de las paredes hay una hendidura profunda que deja ver el interior de la casa, y a Catalina ese daño solo le recuerda que “la ayuda no llegó”.

Ciento sesenta y siete días después, no hay certeza sobre el plan de demolición de las casas dañadas —por seguridad, deben ser derribadas—. Los vecinos de Santa María de Jesús detallan que han aprendido a vivir con los sismos y entre casas colapsadas. El terremoto de hace cinco meses afectó los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla.

Damnificados

“No estamos al cien, nos afectó bastante el sismo. La casa se derrumbó, estamos con miedo, sigue temblando y, aunque vinieron a entrevistar para saber qué requeríamos, no nos han dado ninguna noticia de cómo podernos ayudar”, lamenta Cecilia Pérez, vecina damnificada.

La casa de Pérez está al borde del abismo, sobre otras viviendas ubicadas en la parte baja. Además, señala que algunos vecinos ya recibieron ayuda y duda si ella estará entre los beneficiados.

Julio Xoc, representante de los agricultores en Santa María de Jesús, se muestra preocupado por la situación y detalló que se instaló una mesa de diálogo con los representantes de los cuatro cantones. El 15 de enero del 2026 se expondrán los lineamientos para la recepción de papelería destinada al apoyo de los afectados. Las mesas de discusión siguen desarrollándose para determinar cómo se otorgará la ayuda.

Según análisis estructurales del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en Santa María de Jesús resultaron dañadas 380 viviendas, lo que representa al menos a 2 mil 336 personas afectadas.

Templo en ruinas

La iglesia del Calvario y la parroquia Dulce Nombre de Jesús continúan en escombros. Sus muros colapsados se convirtieron en símbolo de una comunidad que sigue esperando respuestas. Nadie reza allí desde hace cinco meses, y Catalina lamenta: “Solo Dios sabrá si construirán algo”.

Los feligreses católicos no han perdido la fe y siguen congregándose en la casa parroquial y en viviendas particulares. Martiniano Lombraña, párroco de la parroquia Dulce Nombre de Jesús, está consciente de que la restauración del templo “es un proceso”, y mientras empieza la reconstrucción, se colocan sillas o mesas en las calles para las misas u otras actividades religiosas.

“La gente tiene buena voluntad de arreglar la iglesia, pero deben ser restauradores expertos que sepan tratar al paciente —la estructura del templo— y deben ser pacientes para tener un diagnóstico. La gente está sofocada porque perciben que se están tardando mucho. Lo cierto es que esto lleva tiempo; lo importante es que hagan una buena evaluación y que en el futuro estemos en la parroquia. Por el momento, no hay fechas ni se conoce quiénes trabajarán en esto”, expone Lombraña.

La iglesia del Calvario y la parroquia Dulce Nombre de Jesús continúan en escombros luego de cinco meses de los temblores. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera )

Bomberos damnificados

La estación de los Bomberos Voluntarios de la 72 Compañía también presentó severos daños. Sin embargo, no recibirán apoyo gubernamental. Según el comandante general Giovanni Cordón, la Conred entregó un informe en el que determinó los riesgos de seguir ocupando el inmueble. Sin otra opción para reubicarse, siguen usando esas instalaciones, ya que justifican que no pueden “dejar de prestar el servicio”. Serán los propios socorristas quienes costearán los estudios estructurales y la demolición o posterior reconstrucción de la estación bomberil.

A escala nacional, el Ministerio de Comunicaciones reporta 6 mil 958 viviendas dañadas por los sismos registrados entre julio y agosto. De estas, 1 mil 654 presentan daños severos; 3 mil 41, daños moderados; y 2 mil 263, daños leves. Las afectaciones más significativas se registraron en Escuintla y Jutiapa.

Vecinos de Santa María de Jesús revisan la estructura de un inmueble colapsado por los sismos.

¿Ayuda?

En respuesta a esta emergencia, el Congreso de la República aprobó, el 18 de noviembre, el Decreto 16-2025, que contiene la Ley Temporal del Subsidio para la Reconstrucción de Viviendas Familiares Afectadas por los Sismos. La normativa se avaló de urgencia nacional y busca otorgar auxilio económico directo a propietarios o poseedores de viviendas dañadas o destruidas por los temblores registrados del 8 de julio al 31 de diciembre del 2025. Además, la legislación contempla el Plan Conecta, el cual prioriza la vivienda digna mediante programas administrados por Fopavi.

El artículo 6 del decreto establece una tabla de montos según la gravedad del daño:

Q70 mil para daños severos

Q20 mil para daños moderados

Q10 mil para daños leves

El subsidio total estimado sería de Q199 millones 230 mil, distribuidos en tres rubros:

Q115 millones 780 mil para viviendas con daños severos

Q60 millones 820 mil para viviendas con daños moderados

Q22 millones 630 mil para viviendas con daños leves

Eventos de reconstrucción

En el portal Guatecompras se registran al menos tres eventos y compras adicionales vinculadas al municipio de Santa María de Jesús, bajo la premisa de apoyar a los damnificados por los sismos.

El 5 de agosto del 2025, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) adquirió, mediante compra directa, una cisterna para la rehabilitación del sistema de agua potable del municipio por Q79 mil 900. Sin embargo, vecinos señalan que el agua llega “de vez en cuando” y que pueden pasar hasta 15 días sin servicio, por lo que se ven obligados a almacenarla.

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) realizó varias compras directas. El 17 de diciembre gestionó la dotación de kits de alimentos; sin embargo, eran utensilios: incluyó 200 jarrillas y 200 ollas domésticas por Q52 mil. Además, el 15 de diciembre compró 200 machetes y 200 palas por Q30 mil 800, aunque en el proceso figuraba una oferta más baja.

A estas compras se suman otras. El 21 de noviembre, Fodigua compró 45 depósitos de agua por Q50 mil 238 y otros 45 depósitos por Q50 mil 175. El 4 de diciembre se adquirieron 90 filtros de agua para dichos depósitos por Q71 mil 910.

En total, el gasto asciende a Q79 mil 900 por parte de Conred, mientras que Fodigua acumuló compras por Q255 mil 123, todas vinculadas a la atención de la emergencia en Santa María de Jesús.