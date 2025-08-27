Temblores en Guatemala: expertos explican si es normal la cantidad de sismos registrados en 2025

En lo que va del 2025, los guatemaltecos han percibido más los movimientos sísmicos que han provocado temblores en la superficie.

Dos secuencias sísmicas registradas en julio hicieron que el número de temblores prácticamente se duplicara en comparación con años anteriores. Pero los expertos aclaran que no hay motivo de alarma.

La primera secuencia ocurrió el 8 de julio en Sacatepéquez, con un evento principal de magnitud moderadamente fuerte, de 5.7, y apenas diez días después, el 29 de julio, otra secuencia se originó en Zapotitlán, Jutiapa, con un temblor inicial de 5.8, también perceptible en el suroriente y en la capital.

“Lo que hace especial al 2025 es que tuvimos dos secuencias cercanas en el tiempo, con magnitudes grandes y reportadas como sensibles. Nunca habíamos tenido, en el histórico, dos secuencias así: con eventos muy cercanos, con magnitudes muy perceptibles”, explicó Diego Castro, coordinador de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Agregó que, aunque pueda parecer un cambio, no es señal de catástrofe o alternación significativa: “Esas características fueron particulares de este año, pero no indican algo fuera de lo normal. Simplemente responden a la interacción de las tres placas tectónicas en Guatemala”.

¿Está temblando más de lo habitual?

Los registros muestran que hasta el 28 de agosto se han reportado cerca de siete mil temblores, casi el doble de los 3 mil 800 contabilizados en todo el 2024. Sin embargo, Castro aclara que la diferencia está directamente ligada a las secuencias de julio.

“Si quitamos esas dos secuencias, que juntas suman unos 3 mil 800 sismos, la estadística se mantiene en el mismo rango histórico. En años anteriores hemos tenido secuencias sísmicas, pero nunca dos seguidas en distintos lugares”, señaló.

El experto recordó que este fenómeno ha ocurrido en otras ocasiones: “En el 2023 hubo una secuencia en Comapa, Jutiapa; en el 2021, en Conguaco; en el 2019, en Sacatepéquez, y también en Ixcán, Quiché. Son condiciones normales de nuestro entorno”.

Desde el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG), de la Universidad Mariano Gálvez, la interpretación va en la misma línea.

“Las secuencias sísmicas se registran todo el tiempo en Guatemala, en distintos sectores del país. Lo que cambió fue que estas se prolongaron con tantas réplicas”, explicó el investigador de ese centro, Víctor Tzorin.

Transmisión en vivo habilitada por Insivumeh para mostrar el conteo en tiempo real de los sismos registrados durante las dos secuencias de julio 2025. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla Youtube)

“No es que esté temblando en lugares nuevos. La diferencia es que los eventos principales tuvieron una magnitud considerable y se generaron a poca profundidad. Eso hizo que las ondas no se disiparan tanto y llegaran con más fuerza a la superficie”, especificó.

Tzorin anticipó que, por esas razones, la estadística nacional podría variar este año: “Usualmente, entre 70% y 80% de los sismos en Guatemala son de subducción. Pero con estas dos secuencias, ese porcentaje seguramente se reducirá”.

Conclusión: un año particular, no alarmante

Los especialistas coinciden en que la cantidad de sismos detectados hoy también responde a la modernización de la red sísmica.

“Desde el 2020 pasamos de tener 10 o 12 estaciones a más de 90. Hoy registramos sismos en Zapotitlán desde magnitud 0.8, cuando antes los más pequeños que se detectaban eran de 2 o 2.5. Eso nos permite tener un control de calidad estricto y análisis en tiempo real”, destacó Castro.

Derrumbe en el kilómetro 46 de la ruta Palín – Santa María de Jesús bloquea completamente el paso, dificultando el acceso y la ayuda humanitaria por una secuencia de temblores que inició el 8 de julio del 2025. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Tzorin complementó: “Ahora no es una sola red, sino varias, y con instrumentos más sensibles. Eso significa que podemos detectar muchos más sismos que antes. Probablemente en el pasado hubo secuencias similares, pero se subestimaron por la falta de equipos. Un ejemplo claro es lo que ocurrió en el 2002, en Santa Rosa, donde se registraron miles de sismos”.

Aunque el 2025 dejará una estadística elevada de temblores, no significa que el país esté viviendo un cambio peligroso en sus patrones sísmicos, aseguran ambos expertos.

“Lo inusual fue tener dos secuencias importantes en tan poco tiempo, con eventos principales que se sintieron fuertes. Pero forman parte del comportamiento normal de nuestra tectónica”, concluyó Castro.

“Todo realmente fue algo inusual, pero no es la primera vez que sucede. Guatemala siempre ha tenido secuencias de miles de sismos, solo que ahora tenemos más instrumentos para medirlas y entenderlas mejor”, cerró Tzorin.

