Cinco muertos en accidentes de tránsito que involucran a motoristas este sábado

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Cinco muertos en accidentes de tránsito que involucran a motoristas este sábado

Socorristas atendieron distintos accidentes de tránsito en Zacapa, El Progreso y Escuintla.

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Cinco personas fallecen este 24 de octubre en distintos accidentes de tránsito. (Foto Prensa Libre: @ASONBOMDGT)

La noche de este 24 de octubre se han reportado varios accidentes de tránsito en distintos departamentos del país, en los que han fallecido cinco personas.

En la aldea El Hato, Zacapa, en la ruta que conduce al parque Kevin Cordón, un vehículo agrícola y una motocicleta chocaron. Tres personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, pero dos fallecieron al llegar.

Un motorista falleció en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico, camino a Guastatoya. Los Bomberos Voluntarios reportan que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años.

Otro percance vial se registró en el kilómetro 120 de la ruta CA-2, donde dos personas que se conducían en una motocicleta chocaron contra un muro de contención.

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Los Bomberos Municipales Departamentales señalan que un hombre falleció en el lugar, mientras que una mujer fue trasladada con lesiones al Hospital Nacional de Tiquisate, Escuintla.

Por otra parte, en el kilómetro 220 de la ruta al Pacífico, un hombre fue atropellado por un motorista y murió por la gravedad de las heridas.

El motorista fue llevado al Hospital Nacional de Coatepeque con lesiones.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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