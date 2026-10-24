Cinco muertos en accidentes de tránsito que involucran a motoristas este sábado

La noche de este 24 de octubre se han reportado varios accidentes de tránsito en distintos departamentos del país, en los que han fallecido cinco personas.

En la aldea El Hato, Zacapa, en la ruta que conduce al parque Kevin Cordón, un vehículo agrícola y una motocicleta chocaron. Tres personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, pero dos fallecieron al llegar.

Un motorista falleció en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico, camino a Guastatoya. Los Bomberos Voluntarios reportan que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años.

Otro percance vial se registró en el kilómetro 120 de la ruta CA-2, donde dos personas que se conducían en una motocicleta chocaron contra un muro de contención.

Los Bomberos Municipales Departamentales señalan que un hombre falleció en el lugar, mientras que una mujer fue trasladada con lesiones al Hospital Nacional de Tiquisate, Escuintla.

Por otra parte, en el kilómetro 220 de la ruta al Pacífico, un hombre fue atropellado por un motorista y murió por la gravedad de las heridas.

El motorista fue llevado al Hospital Nacional de Coatepeque con lesiones.

ACCIDENTE DE TRANSITO Aldea el Hato, Zacapa Fuerte accidente de transito se produce en la ruta que conduce a parque Kevin Cordon entre vehículo tipo agrícola y motocicleta dejando como resultado tres personas trasladadas hacía diferentes centros asistenciales, dos de ellos fallecieron al arribo. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 25, 2026

MOTORISTA FALLECIDO kilómetro 64 ruta al Atlántico jurisdicción de Guastatoya Bomberos Voluntarios de la 101 compañia al llegar y evaluar dicho paciente ya no contaba con signos vitales, vestía pantalón gris, tenis negros y camisa manga larga de color gris, aprox 30 años, en el lugar queda una motocicleta de color negro #75añosCVB — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 25, 2026

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONA FALLECIDA 🚑🚨 Kilómetro 220 de la ruta al Pacífico, una persona de género masculino es atropellado por un motorista. Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de Coatepeque y Pajapita a bordo de las unidades A-2 y AD-61 brindan la atención pre-hospitalaria correspondiente al piloto de la motocicleta y en estado delicado trasladan a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. Asimismo en el lugar queda la persona atropellada fallecida debido a múltiples traumas por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes. Línea de emergencia 1554 Línea de emergencia WhatsApp 5042 6314 https://t.co/oNAE879WIZ #Emergencia #ASONBOMD #SeguridadCiudadana — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 25, 2026