Clima en Guatemala del 16 al 20 de noviembre: ¿dónde hará frío y qué posibilidades hay de lluvia?

Bajas temperaturas en algunas regiones y calor en otras zonas de Guatemala es el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) del lunes 16 al viernes 20 de noviembre.

Durante la mañana y las primeras horas de la noche se prevén áreas con niebla y cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad. El ambiente será cálido y húmedo durante el día.

No se descartan lloviznas o lluvias dispersas en las regiones del norte al centro del país.

Las lluvias dispersas previstas para esta semana se asocian con el ingreso de humedad de ambos litorales y las condiciones locales, según el boletín del Insivumeh.

El instituto añadió que el frío continuará en los altiplanos central y occidental, donde se pronostican temperaturas mínimas de 3°C a 5°C.

Respecto de las temperaturas máximas, en las regiones del Pacífico, Petén, Motagua y los valles de Oriente, el termómetro podría marcar entre 31°C y 37°C.

En la meseta central, que abarca la capital, las temperaturas máximas serán de 26°C a 28°C, mientras que en los altiplanos central y occidental oscilarán entre 24°C y 29°C.

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En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, las máximas oscilarán entre 26°C y 34°C.

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