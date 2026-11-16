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Clima en Guatemala del 16 al 20 de noviembre: ¿dónde hará frío y qué posibilidades hay de lluvia?
Guatemala tendrá ambiente cálido durante la semana, aunque no se descartan lluvias dispersas ni frío en algunas regiones.
Imagen ilustrativa. Guatemala tendrá calor en algunas regiones y frío en otras del 16 al 20 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Axel Vicente)
Bajas temperaturas en algunas regiones y calor en otras zonas de Guatemala es el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) del lunes 16 al viernes 20 de noviembre.
Durante la mañana y las primeras horas de la noche se prevén áreas con niebla y cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad. El ambiente será cálido y húmedo durante el día.
No se descartan lloviznas o lluvias dispersas en las regiones del norte al centro del país.
Las lluvias dispersas previstas para esta semana se asocian con el ingreso de humedad de ambos litorales y las condiciones locales, según el boletín del Insivumeh.
El instituto añadió que el frío continuará en los altiplanos central y occidental, donde se pronostican temperaturas mínimas de 3°C a 5°C.
Respecto de las temperaturas máximas, en las regiones del Pacífico, Petén, Motagua y los valles de Oriente, el termómetro podría marcar entre 31°C y 37°C.
En la meseta central, que abarca la capital, las temperaturas máximas serán de 26°C a 28°C, mientras que en los altiplanos central y occidental oscilarán entre 24°C y 29°C.
Para leer más: Conred advierte sobre el ingreso de 16 frentes fríos a Guatemala y recomienda medidas ante bajas temperaturas
En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, las máximas oscilarán entre 26°C y 34°C.
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