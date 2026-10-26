Clima en Guatemala: temperaturas de hasta 35 °C y cuál es el pronóstico de lluvias del 26 al 30 de octubre

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Clima en Guatemala: temperaturas de hasta 35 °C y cuál es el pronóstico de lluvias del 26 al 30 de octubre

El Insivumeh pronostica ambiente cálido y húmedo, así como posibles lluvias dispersas en Guatemala durante la última semana de octubre.

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CALOR EN GUATEMALA

Clima cálido y posibles lluvias en Guatemala del 26 al 30 de octubre. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que se prevé una disminución de las lluvias en Guatemala y temperaturas de hasta 35 °C en algunas regiones del país, del lunes 26 al viernes 30 de octubre.

El boletín detalla que habrá viento del norte y nordeste, de ligero a moderado, que disminuirá gradualmente.

También se prevé un ambiente cálido y húmedo durante el día, así como posibles lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en el territorio nacional.

Las lluvias tienden a disminuir, como es habitual, en las regiones del sur al centro del país. Sin embargo, el Insivumeh no descarta algunos eventos aislados durante la tarde y noche.

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Debido a las recientes lluvias, los suelos en la mayor parte del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan deslizamientos de tierra, deslaves o posibles daños en la red vial.

En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 27 °C, mientras que en el altiplano central y occidental se situarán entre 23 y 28 °C.

Para leer más: Temporada fría en Guatemala: cuándo comienza, los departamentos afectados y las fechas clave

En las regiones del Pacífico, norte, Motagua y valles de Oriente, el termómetro podría marcar entre 32 y 35 °C.

Mientras tanto, en otras regiones del país, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 33 °C.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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