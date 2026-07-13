Conductores ebrios siguen al volante y elevan el riesgo de accidentes fatales en la capital

La cantidad de conductores sorprendidos bajo efectos del alcohol en las calles de la capital preocupa a las autoridades de tránsito, debido a que este tipo de infracciones continúa relacionada con accidentes graves y mortales.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), informó que durante el fin de semana del 20 y 21 de junio del 2026 fueron detectados 16 conductores en estado de ebriedad, un promedio de ocho cada día.

Según Montejo, la cifra refleja un problema persistente que representa un alto riesgo para peatones, motoristas y otros automovilistas, ya que en repetidas ocasiones los responsables de accidentes fatales han conducido bajo efectos del licor.

Uno de los casos más recientes ocurrió la noche del domingo 28 de junio, cuando Nidia Renata Bautista García y Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, de 29 años, fueron arrollados por un automóvil en el ingreso a la colonia Atlántida, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el conductor presuntamente manejaba en estado de ebriedad.

Bautista García permaneció varios días hospitalizada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero falleció el domingo 12 de julio a consecuencia de las lesiones sufridas.

Kevin Alexander Jiménez relató que ambos regresaban de celebrar anticipadamente el cumpleaños de la hija menor de Bautista García cuando un automóvil impactó la motocicleta en la que viajaban.

"Yo caí adelante, ella cayó encima de mí. Cuando intenté levantarme, el carro siguió acelerando. Solo vi que se llevó a mi novia debajo del vehículo", narró días después del accidente.

El presunto responsable fue identificado como Jorge David Rodas. Un juzgado resolvió que enfrente proceso penal por homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en agravio de Bautista García, así como por lesiones culposas contra Jiménez Ambrocio. Posteriormente, tras el fallecimiento de la víctima, el Ministerio Público deberá determinar si modifica la calificación jurídica del caso.

Casos recientes

Montejo señaló que en los últimos días se han registrado varios hechos relacionados con conductores bajo efectos del alcohol.

Entre ellos mencionó el vuelco de un automóvil en la calzada Atanasio Tzul, donde fue consignado un conductor ebrio, así como la detención de un piloto de cabezal que zigzagueaba en el bulevar Vista Hermosa y cuya condición fue comprobada mediante prueba de alcoholemia.

Las autoridades también investigan el accidente ocurrido el domingo en El Trébol de Vista Hermosa, zona 15, donde murió un pasajero de un autobús.

Este lunes 13 de julio, en un Juzgado de Turno se desarrolló la audiencia de primera declaración de David Rolando Barrera, piloto de la unidad de transporte colectivo involucrada en el percance.

El Ministerio Público solicitó falta de mérito a favor de Barrera al considerar que no existían elementos para atribuirle responsabilidad penal, debido a que, según la investigación preliminar, no provocó de forma intencional el atropello de la víctima.

La jueza resolvió otorgarle falta de mérito y señaló que la responsabilidad del hecho recaería en el conductor de otro automóvil involucrado en el accidente, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Según las investigaciones y testimonios recabados por las autoridades, el conductor de un vehículo negro circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras en zigzag cuando impactó contra el autobús. El piloto de la unidad intentó evitar una colisión de mayor magnitud; sin embargo, la maniobra ocasionó que un pasajero saliera expulsado, cayera sobre la cinta asfáltica y quedara debajo del bus.

La víctima fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, originario de la aldea Palo Verde, Jalapa.

Las autoridades indicaron que el caso continuará bajo investigación en el Juzgado Séptimo Penal, mientras se determina la responsabilidad del conductor del automóvil.

Multas y transporte pesado

Durante el 2026, Emetra registra 33 conductores sancionados con una multa de Q10 mil por conducir bajo efectos del alcohol, condición comprobada mediante pruebas de alcoholímetro.

Las autoridades señalaron que estos casos generan especial preocupación porque involucran vehículos destinados al transporte de personas y de carga, entre ellos taxis, camiones, buses urbanos, buses extraurbanos, vehículos de fletes y cabezales.

Debido a las dimensiones y peso de estas unidades, un accidente puede ocasionar consecuencias más graves para los demás usuarios de la vía.

Arévalo pide fortalecer controles

Consultado sobre la muerte de Nidia Renata Bautista García, el presidente Bernardo Arévalo expresó sus condolencias a la familia y afirmó que el problema no radica únicamente en el endurecimiento de las penas, sino en fortalecer la aplicación de la ley.

"Es una tragedia la situación de la señora Bautista. Ninguna familia en Guatemala debería sufrir de esta manera el resultado de la imprudencia que comete una persona que, estando en condiciones de ebriedad, toma el volante de un automóvil y sale a las calles. Eso es sencillamente inconcebible", afirmó.

El mandatario agregó que considera necesario incrementar la frecuencia de los operativos de alcoholemia y garantizar que estos concluyan con las sanciones correspondientes.

"Me da la impresión de que no es un problema de que las sanciones sean débiles. Lo que tenemos que fortalecer son los controles, que haya mayor regularidad en los operativos de alcoholemia y que estos deriven en las sanciones adecuadas", indicó.

Arévalo añadió que el Ministerio Público desempeña un papel fundamental para que los procesos penales contra conductores que manejan bajo efectos del alcohol concluyan con la aplicación de la ley.

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