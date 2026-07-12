Fallece Nidia Renata Bautista, la mujer que fue arrastrada por un vehículo en la zona 18

Familiares de Nidia Renata Bautista García confirmaron que ella falleció este domingo 12 de julio, luego de pasar varios días en el hospital tras ser atropellada junto a su novio cuando se conducían en una motocicleta en la zona 18.

Bautista García, de 39 años, se encontraba hospitalizada en el IGSS 7-19. Luego del accidente presentaba quemaduras por fricción, así como la amputación del brazo derecho por debajo del codo. Estuvo en cuidados intensivos y su pronóstico era reservado.

Nidia Renata y Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, de 29 años, fueron arrollados por un automóvil la noche del domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital. Ella fue arrastrada por varios metros con el vehículo.

Ambos fueron auxiliados y trasladados a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Vehículo la arrastró, según las versiones de los familiares

El martes 30 de junio, Jiménez Ambrocio narró a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión cómo ocurrió el accidente. Explicó que Nidia Renata era su novia y que ambos regresaban de celebrar el cumpleaños de la hija de ella cuando ocurrió el percance.

Recordó que se encontraban en una gasolinera de la colonia Atlántida, donde esperaban que les cedieran el paso, cuando un automóvil impactó la parte trasera de la motocicleta.

"Yo caí adelante, ella cayó encima de mí, yo intenté pararme, mi reacción fue pararme, cuando intenté pararme el carro siguió acelerando, solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró, la intenté buscar con otra moto, pero no la pude encontrar", narró Jiménez.

Indicó que la búsqueda se extendió hasta la calle Martí, zona 6, mientras un familiar que se desplazaba en automóvil la buscó por la calzada La Paz, pero no lograban encontrarla.

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Contó que regresó al lugar del accidente, pero aún no tenía información sobre ella. En ese momento llegaron dos personas en motocicleta y le informaron que ya habían interceptado al presunto responsable y que Nidia había sido trasladada al Hospital General de Accidentes del IGSS.

El 28 de junio se habían reunido para celebrar de forma anticipada el noveno cumpleaños de la hija menor de Renata, pero al regresar a su casa, la pareja fue arrollada por un automóvil.

El conductor del carro fue identificado como Jorge David Rodas.

El 29 de junio, luego de escuchar la imputación de hechos planteada por el Ministerio Público (MP), el juez resolvió que Rodas enfrente un proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en agravio de Nidia Renata Bautista García, y por el delito de lesiones culposas en agravio de Kevin Alexander Jiménez Ambrocio.

El juez resolvió enviarlo a prisión preventiva al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, debido a que no se logró desvanecer el peligro de fuga.