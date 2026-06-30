Renata lucha por su vida y Kevin espera volver a escuchar su voz tras el accidente en la zona 18 que cambió su historia

Lo que comenzó como una celebración familiar terminó convertido en una tragedia. Nidia Renata Bautista García, de 39 años, y Kevin Alexander Jiménez Ambrosio, de 29, una pareja que desde hace dos años construye un proyecto de vida en común, afrontan las consecuencias de un incidente vial ocurrido el domingo 28 de junio, que mantiene a Renata en estado grave y ha cambiado por completo el futuro de su familia.

Ese día se reunieron para celebrar de forma anticipada el noveno cumpleaños de la hija menor de Renata, cuyo natalicio corresponde al martes 30 de junio. La familia decidió adelantar el festejo porque ella debía presentarse a trabajar el lunes como vendedora de cosméticos en la carretera a El Salvador, donde labora desde hace aproximadamente 10 años.

Como parte de la celebración, Ilda Ambrocio, madre de Kevin y dedicada a la repostería, preparó para la niña un pastel con la figura de Snoopy. Horas antes del incidente, Renata pasó a recogerlo y se despidió de su suegra y de su cuñada con un abrazo que, según recuerdan ahora sus familiares, fue especialmente emotivo.

A la celebración también asistieron las dos hijas de Kevin, de 10 y 7 años, así como las hermanas de Renata. Al concluir la actividad, Melissa, la hija mayor de Renata, de 23 años, trasladó en un vehículo a las niñas, mientras Renata y Kevin regresaban a casa en motocicleta.

Un hecho que cambió sus vidas

Según relatan los familiares, un vehículo colisionó contra la motocicleta en la que viajaba la pareja. Tras la caída, Kevin recuperó el conocimiento e intentó localizar a Renata.

De acuerdo con la versión de la familia, el conductor del automóvil, identificado como Jorge David Rodas, continuó la marcha. Afirman que Renata fue arrastrada por el vehículo y que, después de detenerse brevemente e intentar retirarla sin éxito, el automovilista volvió a abordar el automóvil, pasó sobre ella y huyó del lugar.

Como consecuencia de las lesiones, Renata permanece hospitalizada en estado grave y sufrió la amputación de uno de sus brazos, una secuela que transformará su vida personal y laboral.

Kevin, perito contador, resultó con lesiones menores; sin embargo, sus familiares aseguran que permanece profundamente afectado por lo ocurrido. Debido a las restricciones hospitalarias, aún no ha podido verla y ha pedido al personal médico que le permitan hablarle, con la esperanza de que pueda escucharlo.

La pareja compartía una relación cercana, fortalecida por proyectos en común y por su afición al futbol, deporte que practicaban con frecuencia.

Una familia enfrenta la incertidumbre

La emergencia también afecta a los tres hijos de Renata: una joven de 23 años, quien actualmente realiza los trámites relacionados con el caso; un adolescente de 14 años, y la niña que recientemente cumplió 9 años. Mientras su madre permanece hospitalizada, los dos menores están temporalmente bajo el cuidado de su padre biológico.

Los familiares han expresado su preocupación por la posibilidad de que el caso sea procesado como un delito de menor gravedad y piden que las autoridades investiguen los hechos con rigor.

"No es justo. Queremos que la persona responda, aunque eso no repare el daño ni el brazo que ella perdió", expresó Ilda Ambrocio, madre de Kevin.

La mujer describió a Renata como una persona trabajadora y dedicada a sus hijos. Además, afirmó que, según la información que conoce la familia, el conductor intentó retirar a la víctima de debajo del vehículo y posteriormente continuó la marcha.

"¿Cómo es posible que no pensara en el dolor que estaba causando? Es muy grande el sufrimiento que pasó Renata", manifestó Ambrocio.

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