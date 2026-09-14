Congreso Nacional de Seguridad Vial: Guatemala alista plan de cuatro años para reducir accidentes

Guatemala se prepara para presentar un plan de acción a cuatro años orientado a reducir la siniestralidad vial y avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro. La propuesta se consolida como uno de los principales ejes del 6.º Congreso Internacional de Seguridad Vial en Guatemala, que se celebra el próximo 28 de septiembre.

El encuentro reunirá a autoridades nacionales y municipales, organismos internacionales, representantes del sector privado y la academia, expertos y organizaciones vinculadas con movilidad, infraestructura, salud, tránsito y seguridad vial.

La edición de este año tendrá como eje pasar del diagnóstico a una ruta de acción. Para ello, durante la jornada se presentarán los resultados del Estudio Situacional de Seguridad Vial Guatemala 2026, presentados por el experto colombuano Ricardo Gaviria y elaborado como base para definir un plan de trabajo con un horizonte de cuatro años.

Asimismo, este documento busca identificar los principales desafíos que enfrenta el país en materia de prevención de accidentes y plantear acciones que permitan articular esfuerzos entre instituciones públicas, el sector privado y otros actores vinculados con la movilidad.

Además del estudio situacional, el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (Onset) presentará una radiografía de la siniestralidad vial en Guatemala, con información que permitirá dimensionar el impacto de los accidentes y orientar las prioridades de intervención.

Otro de los puntos de la agenda será el costo humano de la siniestralidad, así como los desafíos de movilidad y seguridad vial que enfrenta la Gran Metrópoli.

Además, se hará la entrega pública del estudio de la Curva del Chilero, en la CA-1 Oriente, elaborado por el experto guatemalteco Salvador Morales, de la Asociación de Seguridad Vial de Guatemala (Asegvi).

El Congreso contará además con la participación de Roy Rojas, gerente del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, quien expondrá la experiencia institucional de ese país y los avances y dificultades que ha enfrentado en la construcción de políticas de seguridad vial. La participación de Costa Rica también servirá como referencia para discutir qué medidas podrían adaptarse a Guatemala y qué cambios institucionales serían necesarios para avanzar hacia un denominado Sistema Seguro de movilidad.

La jornada también contempla espacios para conocer compromisos institucionales y discutir una hoja de ruta que defina responsabilidades, prioridades y acciones posteriores al Congreso. El evento es organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y el Automóvil Club de Guatemala.

A la agenda se suman:

Compromiso institucional por la seguridad vial: Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación

Compromiso institucional por la seguridad vial: autoridades del Micivi

Radiografía de la siniestralidad vial en Guatemala: Harold Reyes, jefe del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito (Onset)

El costo humano de la siniestralidad vial: José Adolfo Flamenco, presidente de la Junta Directiva del IGSS

Visión integral de movilidad y seguridad vial para la Gran Metrópoli de Guatemala: Héctor Flores, gerente general de Emetra, Municipalidad de Guatemala

Una hoja de ruta en común para ordenar la seguridad vial

Juan Carlos Botrán, director de Seguridad del Automóvil Club Guatemala, explicó a Prensa Libre que uno de los principales retos en materia de seguridad vial es la falta de coordinación entre las distintas entidades involucradas: “Una de las propuestas es que necesitamos contar con una entidad líder”, señaló.

Botrán indicó que esta figura será una de las prioridades que se plantearán durante el Congreso Internacional de Seguridad Vial. A su criterio, debería contar con capacidades técnicas, respaldo financiero, peso político y un campo de acción transversal que le permita articular los esfuerzos de las distintas instituciones: “Guatemala necesita contar con una entidad líder de la seguridad vial”, afirmó.

Como referencia, mencionó el caso de Costa Rica y explicó que durante la actividad participará Roy Rojas, gerente del Consejo de Seguridad Vial de ese país, quien expondrá la experiencia de una entidad con capacidad técnica, respaldo financiero, peso político y credibilidad para coordinar de manera transversal las acciones en esta materia.

Botrán sostuvo que Costa Rica lleva ventaja en la implementación de este tipo de políticas y citó como ejemplo la revisión técnica vehicular, que se aplica desde hace décadas: “Costa Rica lleva 30 años con revisión técnica”, señaló.

La actividad se desarrollará el lunes 28 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental, en el Salón Gran Roble. La inscripción se realizará mediante un código QR que será difundido en las redes sociales y otros canales de los organizadores.