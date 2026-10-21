Depresión tropical 22-E: ¿A qué distancia está de Guatemala y qué se prevé para las próximas horas?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este miércoles 21 de octubre que un sistema de baja presión, ubicado a 950 kilómetros al suroeste de las costas de San Marcos, en el océano Pacífico, se fortaleció hasta convertirse en la depresión tropical 22-E.

Según el pronóstico, se prevé que el sistema se intensifique y se convierta en el ciclón tropical Vance durante las próximas 24 horas.

Por su ubicación y posible trayectoria, el sistema no representa peligro directo para Guatemala, según el Insivumeh.

Las lluvias previstas para este miércoles y jueves en Guatemala están asociadas con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, principalmente del mar Caribe.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en las regiones de la bocacosta, norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, occidente y altiplano central.

El Insivumeh indicó que mantiene un monitoreo constante de cualquier sistema hidrometeorológico que represente peligro para Guatemala.

Este miércoles, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que siete departamentos de Guatemala registran saturación de suelos, por lo que emitió recomendaciones para la población.

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