Suelos saturados en Guatemala: los siete departamentos bajo advertencia de la Conred

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Suelos saturados en Guatemala: los siete departamentos bajo advertencia de la Conred

La Conred recomienda a la población tomar precauciones ante la saturación de los suelos en siete departamentos debido a las últimas lluvias.

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LLUVIAS EN ALTA VERAPAZ

En la aldea Mercedes I, Chisec, Alta Verapaz, el desbordamiento de los ríos Chixoy y Chiribiscal causó inundaciones en viviendas. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este miércoles 21 de octubre que siete departamentos presentan saturación del suelo.

Según el reporte, se trata de Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez.

Estos departamentos tienen municipios con niveles de saturación del suelo iguales o superiores al 90% en su capa superior, de acuerdo con el boletín especial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), emitido este miércoles.

Según la información, la saturación registrada en los primeros 30 centímetros de profundidad reduce la capacidad del terreno para absorber nuevas lluvias, lo que favorece que el agua se desplace hacia ríos, riachuelos y quebradas.

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Esta situación puede incrementar el riesgo de crecidas e inundaciones, así como provocar inestabilidad en algunos suelos.

De acuerdo con el consolidado del Sistema Conred, durante la época de lluvias del 2026 se han registrado 591 emergencias en Alta Verapaz, 189 en Izabal, 123 en Quetzaltenango, 109 en San Marcos, 84 en Suchitepéquez, 71 en Escuintla y 39 en Retalhuleu.

En conjunto, estos siete departamentos acumulan 1 mil 206 emergencias, lo que representa más de la mitad de las 2 mil 303 registradas a escala nacional.

La Conred recomienda a la población mantenerse informada mediante sus cuentas oficiales, evitar permanecer cerca de ríos crecidos y prestar atención a señales de inestabilidad del terreno, como grietas, hundimientos o desprendimientos de tierra. Además, aconseja identificar rutas de evacuación.

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Para este 21 de octubre, el Insivumeh prevé un ambiente cálido, húmedo e inestable, así como nubosidad dispersa en el norte del país.

También pronostica un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, con lluvias dispersas de corta duración acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en la bocacosta, occidente, norte y la Franja Transversal del Norte. Además, se prevén posibles lloviznas durante la noche en Izabal.

Para leer más: El Niño podría alcanzar una intensidad histórica: Las señales y los riesgos que identificó la NASA

El Insivumeh advirtió que existen condiciones favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas y recomendó mantener las medidas de seguridad ante la posibilidad de lahares en la cadena volcánica, inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y daños en la red vial del país.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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