Intensas lluvias elevan riesgo en Guatemala: se triplican los municipios con suelos saturados, de 10 a 29

La alerta por saturación de suelos por las precipitaciones se ha extendido en Guatemala en las últimos días.

A principios de octubre, el reporte abarcaba tres departamentos, pero para el 15 de octubre el Insivumeh identifica 29 municipios de nueve departamentos con niveles de saturación de al menos 90% en las capas inferiores del suelo.

Esto aumenta la advertencia de inundaciones, crecidas repentinas y movimientos en masa, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La alerta se conoce luego de que socorristas recuperaran el cuerpo de un hombre que quedó soterrado por un deslizamiento de tierra que afectó una vivienda en el sector Granizo 3, zona 7 de la capital el miércoles por la noche. Además, otras cuatro personas quedaron sin una ruta segura para salir de sus viviendas y fueron evacuadas.

Morales, Izabal, uno de los más afectados ha registrado múltiples inundaciones por periodos de lluvias intensas en muy poco tiempo. Actualmente presenta una saturación igual o superior al 90% en la capa superficial del suelo, que comprende los primeros 30 centímetros.

En tanto, otros 29 municipios registran ese nivel de saturación en capas incluso más profundas, de entre 30 centímetros y hasta tres metros de profundidad. Morales también figura entre estos últimos municipios.

El reporte advierte que, cuando el suelo acumula tanta humedad, disminuye su capacidad para absorber más agua. Por eso, nuevas lluvias pueden aumentar el escurrimiento hacia ríos, riachuelos, quebradas y zanjones, elevando los niveles de riesgo.

Las condiciones de inestabilidad del terreno, especialmente en laderas y otras áreas vulnerables se ha ido acumulando en las últimas semanas, y es mayor la probabilidad de que se registren nuevas emergencias.

#Quetzaltenango Asociado a las lluvias, se registró flujo de lodo en el kilómetro 232, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Se coordinó con la #IMGIRD y @COVIAL_CIV los trabajos de limpieza en el lugar. Video: Sistema CONRED. https://t.co/K61ViQT8bd — CONRED (@ConredGuatemala) October 12, 2026

Municipios bajo alerta por saturación

Los municipios identificados por departamento son:

Alta Verapaz: Cobán, Cahabón, Chahal, San Pedro Carchá, Senahú y San Cristóbal Verapaz.

Cobán, Cahabón, Chahal, San Pedro Carchá, Senahú y San Cristóbal Verapaz. Chimaltenango: San Andrés Itzapa, Acatenango y Yepocapa.

San Andrés Itzapa, Acatenango y Yepocapa. Escuintla: Siquinalá y San Vicente Pacaya.

Siquinalá y San Vicente Pacaya. Huehuetenango: San Rafael La Independencia, Barillas, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y San Pedro Soloma.

San Rafael La Independencia, Barillas, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y San Pedro Soloma. Izabal: Puerto Barrios, Livingston, El Estor y Morales.

Puerto Barrios, Livingston, El Estor y Morales. Quetzaltenango: Colomba.

Colomba. Quiché: Chajul, Nebaj, Uspantán y Chicamán.

Chajul, Nebaj, Uspantán y Chicamán. Sacatepéquez: Santa Catarina Barahona y San Miguel Dueñas.

Santa Catarina Barahona y San Miguel Dueñas. San Marcos: El Quetzal.

Emergencias durante la temporada de lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, hasta el 15 de octubre, se habían atendido 2 mil 195 emergencias durante la época de lluvias de este año.

De ese total, 632 correspondieron a inundaciones, 242 a deslizamientos y 133 a derrumbes.

La temporada de lluvias también deja un saldo creciente de víctimas y daños en la infraestructura del país. Con el hombre fallecido tras el deslizamiento en la zona 7 capitalina, la cifra de víctimas mortales subió a 22.

Además, 671 carreteras se han visto afectadas, 37 puentes presentan daños, al igual que 54 escuelas, cifras que reflejan el impacto acumulado de las lluvias más recientes.

Los departamentos con más emergencias reportadas son Alta Verapaz, con 568; Guatemala, con 207; Izabal, con 171; y Quetzaltenango, con 117.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de laderas y barrancos y aplicar la autoevacuación cuando las condiciones representen un peligro.

La Conred también pide reportar emergencias al número 119.

#BajaVerapaz Asociado a las lluvias registradas, se reportó la caída de roca en ruta a aldea Los Amates, Santa Cruz el Chol, Baja Verapaz. El Sistema CONRED coordina acciones de respuesta en el área. Fotografías: Sistema CONRED. https://t.co/veR4ggRZBI — CONRED (@ConredGuatemala) October 13, 2026

Lluvias intensas antes de un período de mayor calor

Las condiciones de saturación del suelo se presentan en un período de cambios del clima.

Entre septiembre y octubre, las lluvias han sido copiosas, asociadas a distintos fenómenos atmosféricos que se han presentado al mismo tiempo, entre ellos una vaguada monzónica y otros sistemas de baja presión.

Las incidencias ocurren mientras se sigue estableciendo el fenómeno de El Niño. Aunque sus efectos no eliminan el riesgo de lluvias, las proyecciones advierten de un posible aumento del calor a inicios del 2027.

Según las proyecciones citadas de distintas entidades meteorológicas, nos encaminamos a un año particular y el período más crítico será en mayo del 2027, con una disminución de la lluvia de hasta 48% y temperaturas de hasta 1.6 °C por encima del promedio histórico.

Por ahora, las autoridades mantienen la recomendación de tomar precauciones ante las lluvias previstas, que todavía pueden provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa y daños en la red vial.

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