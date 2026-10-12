Clima en Guatemala: lluvias y posibles tormentas marcarán la semana del 12 al 16 de octubre

Según el boletín del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), del lunes 12 al viernes 16 de octubre continuarán las lluvias en Guatemala y en algunas regiones se esperan temperaturas máximas de hasta 37 °C.

En el territorio nacional se prevén áreas con niebla durante la mañana y las primeras horas de la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día.

El Insivumeh no descarta lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en distintas regiones del país.

Las lluvias previstas del 12 al 16 de octubre se asocian con condiciones locales, inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este.

De acuerdo con el pronóstico, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas.

El Insivumeh alertó de que los suelos en la mayor parte del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

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En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 °C y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental se prevén temperaturas de entre 24 °C y 28 °C.

En las regiones del Pacífico, Petén, la región del Motagua y los valles de Oriente, el termómetro podría marcar entre 33 °C y 37 °C.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 °C y 35 °C.

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