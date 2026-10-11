Conred documenta 21 personas fallecidas por emergencias en la temporada de lluvias 2026

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Conred documenta 21 personas fallecidas por emergencias en la temporada de lluvias 2026

Los datos señalan 2 mil 140 emergencias a nivel nacional, que incluyen daños a viviendas, infraestructura, carreteras y puentes.  

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La Conred pide a la ciudadanía reportar cualquier tipo de emergencia para evitar estar en situaciones de riesgo. (Foto Prensa Libre: Conred)

Pese a que las lluvias llegaron tarde este año la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), reporta miles de personas afectadas y en condiciones de riesgo, según su último reporte de daños.

En lo que va este 2026, la Conred contabiliza a 212 mil 528 personas afectadas por emergencias ocasionadas por las lluvias, lo que ha dejado 25 mil 649 evacuadas y mil 350 albergadas.

Pero las emergencias también han dejado emergencias de magnitud a tal punto que se documentan 44 personas heridas, 27 hospitalizadas y 21 fallecidos, junto a una persona reportada como desaparecida.

Las lluvias también han ocasionados daños leves en 422 viviendas, daños moderados en 12 mil 56 y daños severos en 450 propiedades, quedando en situación de riesgo mil 45.

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Las autoridades también documentan daños en 24 edificios y cuatro puentes, monitoreo que continúa a medida que las condiciones del clima registran eventos de consideración.

Actualmente el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportó a Conred que podría generar lluvias en las próximas horas.

“Se espera que el paso de una del este genera lluvias durante la tarde en zonas de bocacosta, altiplano central, franja transversal del norte, caribe y valles de oriente”, indicaron.   

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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