Conred advierte que 2 mil 763 personas corren riesgo en Villa Hermosa de San Miguel Petapa

La crisis en los sectores II y IV de Villa Hermosa de San Miguel Petapa está lejos de estar controlada, ya que son miles las personas en riesgo según un estudio de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Las lluvias de los últimos días desbordó el rio Pínula, dañando de forma severa algunas de viviendas de aquellos sectores de San Miguel Petapa, pero no son los únicos espacios con daños.

Las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de Conred, expone una cantidad significativa de viviendas y personas en condiciones vulnerables, lo que deberá orientar las acciones de respuesta.

Uno de los datos apunta que son 116 las viviendas que presentan daño severo, debido a que la infraestructura de los domicilios quedó comprometida por la emergencia climática, mientras que otras 499 viviendas están consideradas en condiciones de riesgo.

Los datos de la Conred arrojan que en total 2 mil 763 personas están en condiciones de riesgo, específicamente en los sectores II y IV de Villa Hermosa, según los reportes.

Imagen muestra los daños que ha causado el río ´Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La semana pasada la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al alcalde de la localidad, en donde se ordena a las autoridades de gobierno tomar las medidas necesarias para la prevención.

Trabajos para contener la erosión avanzan en el cauce del río Pinula, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde el socavamiento ha afectado viviendas y terrenos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

En esa resolución la Corte explicó que, de ser necesario, el gobierno podía considerar alguna medida de excepción, pero hasta ahora los trabajos se han enfocado en coordinación con la comuna de San Miguel Petapa.