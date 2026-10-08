CC incluye al Concejo de San Miguel Petapa en las órdenes para atender la emergencia en Villa Hermosa

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a favor del diputado David Mauricio Illescas Sandoval, mediante el cual incluye al Concejo Municipal de San Miguel Petapa entre las autoridades que deben adoptar medidas urgentes para atender la emergencia provocada por el desbordamiento del río Pinula, que amenaza a los habitantes de Villa Hermosa.

La resolución también comprende a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), a la que, junto con el Concejo Municipal, ordena implementar acciones administrativas, técnicas y de mitigación para proteger a la población de las áreas amenazadas.

El fallo establece directrices para revisar los planes de ordenamiento territorial, habilitar albergues temporales y prohibir nuevas construcciones en zonas consideradas de alto riesgo.

La CC también otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades denunciadas y al Ministerio Público (MP) para presentar sus informes circunstanciados sobre el caso.

CC había ordenado intervención del Ejecutivo

La nueva resolución amplía la intervención de las autoridades en la emergencia de Villa Hermosa, luego de que el pasado 4 de octubre la CC otorgara protección constitucional al alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, y ordenara al Organismo Ejecutivo adoptar medidas urgentes para atender los daños provocados por el río Pinula en los sectores II y IV de Villa Hermosa I.

En aquella resolución, el tribunal ordenó al Gobierno central ejecutar acciones administrativas, financieras, técnicas y de ingeniería para mitigar los daños ocasionados por las intensas lluvias.

La intervención debía desarrollarse en tres fases: atención inmediata de la emergencia, ejecución de obras de mitigación y contención, y desarrollo de proyectos de ingeniería civil que permitan una solución definitiva.

El fallo también contempló la inclusión de las familias damnificadas en programas estatales de vivienda popular y sugirió al presidente Bernardo Arévalo evaluar la posibilidad de declarar un estado de excepción, si la gravedad de la emergencia lo requiere.

Socavamiento obligó a cerrar puente

La emergencia en Villa Hermosa se agravó por la crecida del río Pinula y el avance del socavamiento en el área del puente principal que comunica Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte.

El riesgo de colapso de la estructura obligó al cierre preventivo total del tránsito vehicular, como medida de seguridad para quienes utilizan esa conexión.

Con el nuevo amparo provisional, la CC incorpora expresamente al Concejo Municipal de San Miguel Petapa y a AMSA en las órdenes para atender la emergencia, mientras se mantiene el mandato dirigido al Ejecutivo mediante la resolución anterior.

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