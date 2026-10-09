Lluvias en Guatemala: qué se espera para el sábado 10 y domingo 11 de octubre por el acercamiento de onda del este

Comunitario

Lluvias en Guatemala: qué se espera para el sábado 10 y domingo 11 de octubre por el acercamiento de onda del este

El pronóstico del Insivumeh detalla las condiciones de lluvia previstas en Guatemala durante el fin de semana, así como las temperaturas máximas.

|

time-clock

LLUVIAS EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Las continuarán en Guatemala en el fin de semana del 10 y 11 de octubre. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT de la capital)

Guatemala ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas y, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones continuarán durante el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre.

El boletín meteorológico indica que se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se prevén lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en el territorio nacional.

Las precipitaciones previstas para este fin de semana están asociadas a condiciones locales, inestabilidad en ambos litorales y al paso o acercamiento de una onda del este.

EN ESTE MOMENTO

Air France fue designada para operar servicios aéreos entre Guatemala y Francia, en el marco de un acuerdo que contempla ampliar gradualmente las frecuencias hasta un vuelo diario a finales de 2029, aunque la fecha de inicio está pendiente de confirmación. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Guatemala y Francia avanzan hacia una nueva ruta aérea: cuántos vuelos se contemplan y cuándo podrían comenzar

Right
Fachada del Banco de Guatemala y parte del Centro Cívico Foto SS

Cacif respalda fallo de la CC sobre Menkos, pero expresa preocupación por cambios en el Banguat

Right

Según el Insivumeh, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas durante el fin de semana en Guatemala.

Debido a que los suelos se encuentran saturados en la mayor parte del país, no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, advierte el Insivumeh.

Para leer más: CC incluye al Concejo de San Miguel Petapa en las órdenes para atender la emergencia en Villa Hermosa

Temperaturas máximas

En las regiones del Pacífico, norte, Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 33 y 37 °C.

En la capital, las temperaturas máximas estarán entre los 26 y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental oscilarán entre los 23 y 29 °C.

LECTURAS RELACIONADAS

Una imagen satelital infrarroja del huracán Isaías

Isaías: el primer huracán de la temporada en el Atlántico se fortalece y pone en alerta al golfo de México

chevron-right
DAÑOS POR LLUVIAS EN GUATEMALA. 8.10.26

Lluvias provocan emergencias en Guatemala: reportan derrumbes, inundaciones y un vehículo arrastrado

chevron-right

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se prevén temperaturas máximas de entre 27 y 35 °C.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala época de lluvias Insivumeh Lluvias en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM