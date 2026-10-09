Comunitario
Lluvias en Guatemala: qué se espera para el sábado 10 y domingo 11 de octubre por el acercamiento de onda del este
El pronóstico del Insivumeh detalla las condiciones de lluvia previstas en Guatemala durante el fin de semana, así como las temperaturas máximas.
Imagen ilustrativa. Las continuarán en Guatemala en el fin de semana del 10 y 11 de octubre. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT de la capital)
Guatemala ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas y, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones continuarán durante el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre.
El boletín meteorológico indica que se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día.
También se prevén lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en el territorio nacional.
Las precipitaciones previstas para este fin de semana están asociadas a condiciones locales, inestabilidad en ambos litorales y al paso o acercamiento de una onda del este.
Según el Insivumeh, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas durante el fin de semana en Guatemala.
Debido a que los suelos se encuentran saturados en la mayor parte del país, no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, advierte el Insivumeh.
Para leer más: CC incluye al Concejo de San Miguel Petapa en las órdenes para atender la emergencia en Villa Hermosa
Temperaturas máximas
En las regiones del Pacífico, norte, Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 33 y 37 °C.
En la capital, las temperaturas máximas estarán entre los 26 y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental oscilarán entre los 23 y 29 °C.
Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se prevén temperaturas máximas de entre 27 y 35 °C.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.