Lluvias en Guatemala: qué se espera para el sábado 10 y domingo 11 de octubre por el acercamiento de onda del este

Guatemala ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas y, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones continuarán durante el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre.

El boletín meteorológico indica que se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se prevén lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en el territorio nacional.

Las precipitaciones previstas para este fin de semana están asociadas a condiciones locales, inestabilidad en ambos litorales y al paso o acercamiento de una onda del este.

Según el Insivumeh, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas durante el fin de semana en Guatemala.

Debido a que los suelos se encuentran saturados en la mayor parte del país, no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, advierte el Insivumeh.

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Temperaturas máximas

En las regiones del Pacífico, norte, Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 33 y 37 °C.

En la capital, las temperaturas máximas estarán entre los 26 y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental oscilarán entre los 23 y 29 °C.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se prevén temperaturas máximas de entre 27 y 35 °C.

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