Comunitario
Deslizamiento de tierra en zona 7 deja un hombre fallecido y cuatro personas evacuadas
Bomberos utilizan cuerdas para evacuar a cuatro personas tras deslizamiento en la zona 7; un hombre falleció.
Bomberos evacúan a personas que quedaron aisladas por deslizamiento de tierra en el Granizo 3, zona 7.
Los Bomberos Municipales y Voluntarios recuperaron el cuerpo de un hombre y rescataron a cuatro personas tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la zona 7 de la capital este jueves 15 de octubre.
Tras varias horas de intensas labores de búsqueda y rescate en la 33 avenida, lote 18, sector Granizo 3, los socorristas recuperaron el cadáver de un hombre que había quedado soterrado luego de que un deslizamiento de tierra afectara una vivienda.
Al concluir las labores de extracción, el cuerpo fue trasladado a una morgue provisional, donde permanece a la espera de las diligencias correspondientes del Ministerio Público (MP).
De manera simultánea, los bomberos trabajaron para evacuar a cuatro personas que, a consecuencia del deslizamiento de tierra, quedaron sin una ruta de salida de sus viviendas.
Para efectuar el rescate de forma segura, los socorristas utilizaron equipo especializado y sistemas de cuerdas que permitieron trasladar a los afectados hacia un área segura.
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Imágenes del operativo muestran las maniobras de los bomberos para llevar a las personas evacuadas hasta la superficie.
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