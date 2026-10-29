Desfile de Fieros del 1 de noviembre podría añadir hasta dos horas al tránsito en Villa Nueva

Los automovilistas que circulen por Villa Nueva el próximo 1 de noviembre podrían enfrentar entre una y dos horas adicionales de tránsito debido a los cierres de calles y la afluencia de visitantes por el tradicional Desfile de Fieros, advirtió el alcalde Mynor Morales Zurita.

El jefe edil explicó que la celebración reúne a visitantes de distintos municipios y del extranjero, por lo que la Municipalidad prepara operativos de tránsito y rutas alternas para reducir las complicaciones de movilidad durante la jornada.

Según Morales Zurita, el desfile comenzará alrededor de las 6.30 horas, aunque las carrozas estarán preparadas desde las 6 horas. El recorrido finalizará entre las 17 y las 18 horas, mientras que las actividades continuarán en el parque central del municipio.

Entre las vías que permanecerán cerradas figuran la Calle Real, sectores cercanos al cementerio y tramos de la cuarta y quinta calles.

El alcalde explicó que la mayoría de las calles del centro de Villa Nueva tendrán restricciones de circulación. Sin embargo, no precisó cuáles serán las rutas alternas que podrán utilizar los automovilistas para evitar los cierres.

Morales Zurita reconoció que las medidas afectarán a quienes necesiten desplazarse por el municipio durante la celebración.

"Definitivamente van a tener que hacer una o dos horas más de tránsito, pero es solo una vez al año", expresó.

Seguridad durante el desfile

La Municipalidad de Villa Nueva coordina con la Policía Nacional Civil (PNC) los operativos de seguridad para proteger a los participantes del desfile y a los visitantes.

Morales Zurita informó que se contará con aproximadamente 150 agentes de la Policía Municipal para apoyar las actividades y atender las necesidades de seguridad durante la jornada.

El alcalde agregó que se solicitaron refuerzos a la PNC debido a la situación de inseguridad que enfrenta el país.

Los operativos también tomarán en cuenta la afluencia de personas a los cementerios por el Día de Todos los Santos, fecha en la que numerosas familias visitan estos recintos.

Proyectos para mejorar la movilidad

Durante la entrevista, Morales Zurita también se refirió a los problemas de tránsito que enfrenta Villa Nueva y a los proyectos de infraestructura previstos para mejorar la circulación.

El alcalde mencionó su participación en una actividad celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se presentaron resultados de un proyecto relacionado con el Metrorriel.

Según explicó, el proyecto ferroviario contempla dos estaciones en Villa Nueva, que permitirían ampliar las opciones de transporte para los habitantes del municipio.

Morales Zurita aseguró que más de 100 mil vehículos buscan ingresar diariamente a la capital durante las mañanas y regresar por las tardes, lo que provoca congestionamientos en las principales rutas de conexión.

Entre las iniciativas para mejorar la movilidad mencionó un puente que conectaría Centra Sur con Ciudad Real y la avenida Petapa. La propuesta, según indicó, fue presentada meses atrás.

El alcalde consideró que el Metrorriel requerirá inversiones complementarias en infraestructura vial y coordinación entre las municipalidades y el Gobierno central.

Sin embargo, no proporcionó fechas de construcción, montos de inversión ni las ubicaciones específicas de las dos estaciones previstas para Villa Nueva.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.