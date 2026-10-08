El último vuelo del helicóptero TG-GUH: su recorrido antes de caer al lago de Atitlán con siete personas a bordo

El helicóptero TG-GUH cayó al lago de Atitlán, en Panajachel, Sololá, con siete personas a bordo, tras efectuar tres vuelos este jueves 8 de octubre. Según la DGAC, el accidente pudo ocurrir entre las 12.35 y las 12.48 horas. Cinco ocupantes fueron rescatados con vida y dos permanecen desaparecidos.

El último registro disponible en Flightradar24 muestra que el helicóptero llevaba 18.32 minutos de vuelo y se encontraba a una altitud de 5 mil 150 pies. La imagen satelital de la plataforma situaba la aeronave sobre el lago de Atitlán, antes de que se perdiera el registro de su recorrido.

El helicóptero, identificado por la DGAC como un Airbus Helicopters EC 30, tenía previsto aterrizar en el helipuerto de un hotel situado en la parte norte del lago. El trayecto debía durar 30 minutos, pero la aeronave cayó al agua por causas que aún se desconocen.

Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que el helicóptero podría encontrarse a una profundidad de entre 200 y 300 metros, con el piloto y un pasajero atrapados en su interior.

Dos vuelos antes del accidente

Los registros de Flightradar24 muestran que el helicóptero comenzó sus operaciones de la mañana con un recorrido entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala.

El primer despegue quedó registrado a las 9.18 horas y el aterrizaje, a las 9.33 horas. La plataforma consignó una duración de 17.54 minutos.

El segundo vuelo correspondió al mismo trayecto. La aeronave despegó de La Aurora a las 11.41 horas y regresó a las 11.54 horas, según los registros proporcionados.

Después de esos dos recorridos, el helicóptero emprendió su último viaje hacia el lago de Atitlán.

La aeronave efectúa un nuevo recorrido desde las 11.41 horas y retorna al aeropuerto a las 11.54 horas. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de publicación de Flightradar24)

Aunque los datos de Flightradar24 permiten establecer la posición y altitud reportadas durante el vuelo, no explican qué ocurrió después ni permiten determinar si hubo alguna falla mecánica, una pérdida repentina de altitud u otra circunstancia que provocara el accidente.

El informe de la PNC señala que el helicóptero sobrevolaba las inmediaciones de la finca San Buenaventura, en Panajachel, alrededor de las 12.45 horas.

El documento policial identifica al capitán Jorge Rodolfo Maldonado como piloto de la aeronave, que transportaba a seis pasajeros procedentes del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según el informe, los ocupantes tenían prevista una capacitación en el hotel al que se dirigían, pero la actividad fue suspendida después del accidente.

Cinco personas sobrevivieron

Los equipos de emergencia rescataron con vida a cinco ocupantes, identificados como Andrea Lozano Ardón de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Morales Catú, Cáterin Victoria Chay Carrillo y Sandra Natali Santizo Romero.

De acuerdo con el parte policial, los sobrevivientes se encontraban estables después del rescate.

Las dos personas desaparecidas fueron identificadas como Jorge Rodolfo Maldonado, piloto del helicóptero, y Pablo José Polanco Agustín, pasajero.

La PNC indicó que ambos permanecían atrapados en el interior de la aeronave, según la información recibida de los equipos de rescate.

La profundidad del lago dificulta la búsqueda

La profundidad estimada del helicóptero representa uno de los principales desafíos para los equipos que buscan a las dos personas desaparecidas.

Según el informe policial, los buceadores de los Bomberos Voluntarios manifestaron que, con el equipo disponible, únicamente pueden descender hasta 100 metros.

De confirmarse la estimación de la PNC, la aeronave estaría entre 100 y 200 metros más abajo de la profundidad máxima que los rescatistas indicaron poder alcanzar.

Los Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios informaron que el helicóptero se hundió por completo. Sin embargo, todavía se desconoce su posición exacta bajo el agua y las condiciones en las que quedó después del impacto.

La sección de rescate y salvamento acuático de los Bomberos Voluntarios movilizó personal especializado hacia Panajachel. Según el informe policial, 40 bomberos participarían en las labores mediante turnos de trabajo.

Los rescatistas también movilizaron equipo tecnológico, entre este un dispositivo Aqua Eye, utilizado para detectar objetos o personas bajo el agua mediante sonar, un dron subacuático y una bolsa de elevación.

Las lluvias que afectaban la bahía de San Buenaventura obligaron a suspender temporalmente las inmersiones, según la información proporcionada por los rescatistas.

El helicóptero TG-GUH despega del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 9.18 horas y regresa a las 9.33 horas, según los registros de Flightradar24. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de publicación de Flightradar24)

🚨ACCIDENTE AÉREO🚨 Lago de Panajachel, Solola Siguen las acciones de parte de "Hombres Rana" para localizar a las dos personas desaparecidas luego de la caída de una aeronave,realizando inmersiones por medio de personal certificado y apoyo tecnológico. https://t.co/tjXekdB8FG — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 8, 2026

Ejército de Guatemala responde ante emergencia aérea en el lago de Atitlán La rápida movilización de personal del Ejército de Guatemala, a través del Apostadero Naval de Atitlán, permitió brindar apoyo en el rescate de cinco personas tras la caída de un helicóptero en aguas del lago de Atitlán, en Panajachel, #Sololá. Ante la información preliminar sobre posibles ocupantes aún dentro de la aeronave sumergida, se coordinó con los @BVoluntariosGT la intervención de buzos especializados, para continuar con las labores de búsqueda y rescate. La presencia y capacidad de respuesta del personal militar contribuyen a la atención de emergencias y a la protección de vidas humanas. #EjércitoGT #Rescate #Atitlán — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) October 8, 2026

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