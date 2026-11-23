El buque hospital USNS Comfort (T-AH 20) de la Armada de Estados Unidos llegará a Guatemala como parte de una misión humanitaria que busca brindar atención médica a la población, fortalecer la cooperación con profesionales de la salud y mejorar las capacidades de respuesta ante desastres y emergencias sanitarias.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la embarcación, de clase Mercy, también tiene previsto visitar Panamá, Perú, El Salvador y Colombia durante una misión de más de dos meses.

La iniciativa forma parte de Continuing Promise 2027 (Promesa Continua 2027), impulsada por la 4.ª Flota de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en el Comando Sur.

Esta será la decimoséptima misión del programa desde el 2007 y la novena a bordo del USNS Comfort.

¿Qué servicios brindará la misión humanitaria?

De acuerdo con la publicación de la sede diplomática, durante cada escala, el equipo estadounidense trabajará junto con el personal médico de los países anfitriones para brindar atención directa a pacientes en clínicas comunitarias y compartir conocimientos técnicos.

La misión también busca fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud para responder ante emergencias de salud pública y crisis humanitarias.

“La misión Continuing Promise refleja el compromiso duradero de Estados Unidos con nuestros aliados y socios en todo el hemisferio occidental”, afirmó el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y de la 4.ª Flota de ese país.

Además de la asistencia médica, la misión contempla las siguientes actividades:

Atención veterinaria y educación en materia de salud pública y cuidado animal

Proyectos de ingeniería comunitaria liderados por los países anfitriones

Seminarios y ejercicios de capacitación sobre preparación y respuesta ante desastres

Intercambios de conocimientos entre funcionarios civiles y profesionales militares

Actividades culturales, clases de música y conciertos para las comunidades locales

El equipo contará con personal veterinario del Ejército de Estados Unidos, integrantes del Batallón Móvil de Construcción 133 de la Armada y especialistas en preparación y respuesta ante emergencias.

Cooperación ante emergencias y desastres

Daniel Reiher, capitán de la Armada de Estados Unidos y comandante de la misión Continuing Promise, explicó que cada escala se planifica en coordinación con los países participantes, las embajadas estadounidenses y los socios militares.

La misión también busca fortalecer las capacidades logísticas y de respuesta conjunta ante desastres y emergencias médicas.

Como parte del intercambio cultural, participarán bandas musicales de las guardias nacionales de Misuri, Arkansas, Virginia Occidental y Carolina del Sur, que impartirán clases en escuelas comunitarias y ofrecerán conciertos.

¿Cuándo llegará el USNS Comfort a Guatemala?

Aunque la Embajada de Estados Unidos anunció que Guatemala figura entre los cinco países que visitará el buque hospital entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, el comunicado no precisa la fecha de llegada al territorio guatemalteco.

Tampoco detalla el puerto en el que atracará la embarcación, las comunidades que recibirán asistencia médica, las especialidades que estarán disponibles ni los requisitos para acceder a los servicios.

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