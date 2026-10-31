Familias visitan cementerios de la capital para recordar a sus seres queridos

Desde este sábado 31 de octubre, guatemaltecos comenzaron a visitar diversos cementerios del país para honrar y recordar a sus seres queridos fallecidos. Uno de los puntos con afluencia de visitantes es el Cementerio General, ubicado en la zona 3 de la capital, a donde las familias llegaron para limpiar, pintar y adornar las tumbas con flores y ofrendas.

Durante la jornada, los visitantes colocaron arreglos florales, altares y fotografías en memoria de sus familiares difuntos. Algunos recuerdan con nostalgia a sus seres queridos y los honran en esta fecha especial.

Las flores llenan de color el camposanto, mientras que en los alrededores del Cementerio General se instalaron puestos de antojitos típicos y otras ventas que ocuparon varias cuadras cercanas a la entrada principal del campo santo.

Ante la llegada de visitantes por el Día de Todos los Santos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y personal de la Cruz Roja Guatemalteca activaron planes y protocolos que incluyen la presencia en el sector para brindar seguridad, ordenar la circulación y atender posibles emergencias.

Operativos de seguridad y ordenamiento vial

Giancarlo Orellana, subcomisario de la PMT de Guatemala, explicó que más de 25 agentes fueron distribuidos en puntos estratégicos, principalmente en los accesos a las calles cerradas, para facilitar el ingreso de peatones al Cementerio General.

El funcionario indicó que en los alrededores del camposanto se instalaron entre 125 y 150 puestos de venta. Por ello, activaron planes y medidas de ordenamiento vial para facilitar el desplazamiento de los visitantes por las calles aledañas y las principales vías de acceso al cementerio.

Orellana detalló que los operativos están previstos hasta las 18 horas del 1 de noviembre y podrían prolongarse hasta el lunes 2 de noviembre, si la afluencia de personas lo requiere.

En cuanto al estacionamiento, mencionó que el sector de la 24 calle y las bocacalles que conducen al camposanto están cerrados a la circulación vehicular, por lo que los visitantes pueden utilizar esas áreas para estacionarse e ingresar a pie al cementerio.

Por su parte, Octavio Aquino, representante de la PNC, explicó que se mantiene personal policial distribuido en puntos estratégicos del país, además de operativos de identificación para resguardar a quienes visitan los cementerios.

Guatemaltecos visitan el Cementerio General para adornar, limpiar y honrar a sus seres queridos que han fallecido. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Atención a visitantes y horarios

La Cruz Roja Guatemalteca instaló un puesto de socorro dentro del Cementerio General para brindar asistencia a los visitantes. El personal ofrece servicios como la toma de presión arterial y la medición de los niveles de azúcar, además de estar preparado para atender emergencias.

Según informó personal de la Cruz Roja, el puesto de socorro funcionará conforme al horario de apertura y cierre del cementerio este 1 de noviembre.

De acuerdo con información proporcionada anteriormente por administradores de cementerios públicos, el horario de visita para el 1 de noviembre será de 7 a 17 horas. Las autoridades prevén que al menos 1 millón 680 mil personas visiten los cuatro cementerios públicos de la capital durante esa jornada.