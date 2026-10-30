Anuncian cierres y operativos en el Periférico por Halloween, Día de Todos los Santos y la Vuelta Ciclística

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte (Emetra) anunció cierres viales, controles de alcoholemia y operativos de tránsito en la Ciudad de Guatemala del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2026, debido a las celebraciones de Halloween, el Día de Todos los Santos y la etapa final de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

Las autoridades prevén un aumento de la circulación desde este viernes, cuando coinciden el pago de fin de mes y el inicio de las celebraciones. Para el domingo se esperan complicaciones en el Anillo Periférico y los alrededores de los cementerios.

Los operativos estarán enfocados en prevenir accidentes, regular el tránsito y mantener despejados los accesos para vehículos de emergencia.

Halloween: operativos de alcoholemia y controles a motociclistas

Emetra informó que los controles de alcoholemia comenzarán el viernes 30 de octubre en al menos tres zonas de la capital y se ampliarán a cinco sectores durante el sábado 31.

Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de conducir bajo efectos del alcohol o utilizar disfraces que dificulten la visibilidad. También recordaron que los antifaces no deben interferir con la conducción y que ningún accesorio sustituye el casco de protección para motoristas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, alertó sobre posibles conductas de riesgo durante las celebraciones.

"El 31 de octubre es un día característico para poder cometer una serie de irresponsabilidades bajo el pretexto de utilizar una capucha, un disfraz o simplemente trasladarse a los diferentes sectores con placas tapadas", señaló.

Montejo también mencionó una convocatoria denominada Caravana del Terror, en la que podrían participar motociclistas que se desplacen por distintos puntos de la ciudad.

Vuelta Ciclística: horario del cierre del Periférico y rutas alternas

La etapa final de la Vuelta Ciclística a Guatemala se desarrollará el domingo 1 de noviembre y provocará restricciones en el Anillo Periférico.

Emetra informó las siguientes medidas:

Horario de restricción: de 7.00 a 14.00 horas

de 7.00 a 14.00 horas Tramo afectado: Anillo Periférico, desde el sector de la Universidad de San Carlos hasta el puente El Naranjo

Anillo Periférico, desde el sector de la Universidad de San Carlos hasta el puente El Naranjo Circulación habilitada: únicamente los carriles auxiliares en ambos sentidos

únicamente los carriles auxiliares en ambos sentidos Ruta alterna hacia la zona 1: utilizar el puente El Trébol y la avenida Bolívar, especialmente para quienes ingresen desde el occidente del país o se desplacen desde las zonas 7 y 11

utilizar el puente El Trébol y la avenida Bolívar, especialmente para quienes ingresen desde el occidente del país o se desplacen desde las zonas 7 y 11 Puente La Bethania: habrá regulación de tránsito en el sector

La etapa final de la Vuelta Ciclística a Guatemala provoca restricciones de circulación en el Anillo Periférico el domingo 1 de noviembre, de 7.00 a 14.00 horas, según Emetra. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión)

Las autoridades recomendaron evitar el Periférico durante el horario de la competencia y utilizar los carriles auxiliares solo cuando sea necesario.

Día de Todos los Santos: cierres cerca del Cementerio General

El domingo 1 de noviembre, Emetra desplegará agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en los alrededores de los cementerios de la capital, ante la afluencia prevista de visitantes.

En el Cementerio General, zona 3, se implementarán las siguientes disposiciones:

Área con restricciones vehiculares: entre la avenida El Cementerio y la avenida Elena, desde la 17 hasta la 25 calle

entre la avenida El Cementerio y la avenida Elena, desde la 17 hasta la 25 calle Acceso peatonal: 19 calle de la zona 3, según la información proporcionada por Emetra

19 calle de la zona 3, según la información proporcionada por Emetra Estacionamiento: no se permitirá dejar vehículos en las áreas restringidas

no se permitirá dejar vehículos en las áreas restringidas Instalación de ventas: comenzará desde la medianoche del viernes 30 de octubre

comenzará desde la medianoche del viernes 30 de octubre Accesos de emergencia: deberán permanecer despejados para ambulancias y otros vehículos de socorro

Montejo estimó que el Cementerio General podría recibir cerca de 1.6 millones de visitantes entre sábado y domingo. En sus alrededores también se desarrollará una actividad relacionada con la preparación del fiambre más grande del mundo.

Emetra prepara cierres vehiculares y controles de tránsito en los alrededores del Cementerio General, zona 3, ante la afluencia de visitantes prevista para el Día de Todos los Santos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión)

Según Emetra, entre 2.6 y 2.7 millones de personas podrían movilizarse por la Ciudad de Guatemala durante el fin de semana debido a las diferentes actividades.

Las autoridades también prevén un aumento de la circulación el lunes por la tarde, por el regreso de quienes hayan viajado durante el descanso prolongado.

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