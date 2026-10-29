Seguridad por Halloween y el Día de Todos los Santos: estos son los lugares que tendrán mayor vigilancia de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) anunció que desplegará el 100% de su personal durante el próximo fin de semana, ante las celebraciones de Halloween, el 31 de octubre, y el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Miles de guatemaltecos se movilizarán hacia los cementerios para adornar las tumbas de sus seres queridos, mientras otros participarán en actividades recreativas y festivales tradicionales. El operativo contempla vigilancia en distintos puntos del país para prevenir hechos delictivos y atender emergencias durante estas jornadas de alta afluencia.

Érick Osoy, director general de la PNC, informó que se suspenderán los descansos de los agentes para disponer del personal necesario durante las celebraciones. La decisión será notificada a los elementos policiales y permitirá reforzar la vigilancia en los lugares donde se espera una mayor concentración de personas.

El plan operativo contempla seguridad dentro y fuera de los cementerios, así como presencia policial en los ingresos, salidas y principales rutas de acceso. Estas medidas buscan prevenir hechos delictivos y facilitar la atención de emergencias durante las visitas familiares.

Cementerios de la capital y de la provincia tendrán vigilancia

Al ser consultado sobre los lugares donde aumentará la presencia policial, Osoy explicó que el operativo tendrá alcance nacional.

“La cobertura va a ser a nivel nacional”, afirmó el director. También identificó entre los puntos de atención al Cementerio General, ubicado en la 19 calle 2-43, zona 3 capitalina, y al Cementerio La Verbena, en la zona 7.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, informa sobre la suspensión de descansos de los agentes y el refuerzo de la vigilancia en cementerios, accesos y rutas de mayor afluencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La vigilancia también abarcará cementerios privados y lugares hacia los que se desplacen los visitantes. Entre los destinos de la provincia mencionados en el reporte figura el Cementerio General de Quetzaltenango.

Halloween y barriletes gigantes también forman parte del operativo

La vigilancia no se limitará a los cementerios. La PNC también contempla medidas de seguridad para las actividades de Halloween y el Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez, una de las tradiciones que atrae visitantes durante estas fechas.

Durante Impacto Directo se plantea la importancia de mantener patrullajes efectivos durante todo el año y no únicamente en fechas de alta concentración de personas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El despliegue incluirá presencia policial en lugares de concentración de personas y en las rutas utilizadas para llegar a los distintos destinos. El objetivo es reducir los riesgos durante los desplazamientos y las celebraciones.

¿Será suficiente la presencia policial?

Durante el análisis de Impacto Directo, de Guatevisión, se destacó que una mayor presencia de agentes puede contribuir a que las familias se sientan más seguras, especialmente en los accesos a los cementerios, donde las aglomeraciones pueden facilitar los robos.

Sin embargo, también se planteó que la confianza ciudadana depende de la conducta de los policías y de la efectividad de su trabajo. Mientras algunas personas pueden sentir tranquilidad al observar patrullajes, otras mantienen dudas sobre la actuación institucional debido a hechos recientes.

Piden vigilancia permanente, no solo durante las festividades

El análisis también abordó la necesidad de mantener una presencia policial constante durante el resto del año. Se cuestionó que los refuerzos sean más visibles en fechas especiales, cuando la población necesita seguridad y patrullajes efectivos en su vida cotidiana.

La presencia policial en cementerios busca prevenir robos y otros hechos delictivos durante las visitas familiares por el Día de Todos los Santos, uno de los temas analizados en Impacto Directo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En ese contexto, se destacó la importancia de que los agentes permanezcan atentos a sus funciones y disponibles para atender a los ciudadanos. Mientras se acerca el fin de semana de celebraciones, el despliegue anunciado por la PNC busca brindar seguridad a quienes visitarán cementerios, participarán en actividades tradicionales o se movilizarán por el país.

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