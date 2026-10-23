¿Cuál es el origen de Halloween?

La palabra Halloween procede de la expresión inglesa All Hallows' Eve (víspera de Todos los Santos). La Enciclopedia Británica atribuye al papa Bonifacio IV, en el siglo VII, el establecimiento de la fiesta con la que se recuerda a los santos, conocidos y desconocidos.

De acuerdo con lo recogido en esa publicación, la fecha original de esta conmemoración era el 13 de mayo. Sin embargo, se indica que Gregorio III, en el siglo VIII, decidió trasladarla al 1 de noviembre para sustituir las ceremonias paganas que ya se realizaban en Irlanda y parte de Inglaterra en esas fechas, cuando se celebraba el inicio del invierno.

El Samhain

Mucho antes de que la Iglesia católica tomara cartas en el asunto, existía el Samhain, un festival de origen pagano cuyo surgimiento se atribuye a los celtas. Se dice que el Samhain se caracterizaba por grandes reuniones y fiestas y que era el momento en que se abrían los antiguos túmulos funerarios. Además, se hacían hogueras y sacrificios.

La revista National Geographic cita a la Universidad de Oxford, que asegura que el origen del festejo se remonta a tres mil años, cuando los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y el norte de Francia celebraban el Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, considerado un periodo peligroso y misterioso.

Los celtas, de acuerdo con la publicación, creían que, durante ese período la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tenue y que los espíritus podían regresar al mundo de los vivos, una idea que contribuyó a relacionar la festividad con lo sobrenatural.

De panecillos, dulces y linternas

La tradición de pedir dulces comenzó en el Reino Unido e Irlanda. La gente iba de casa en casa pidiendo panes pequeños llamados “pasteles del alma” a cambio de una oración. Con el tiempo, ya se habló más en tono de amenaza o broma.

Niños trabajan en las lámparas de calabaza que forman parte de la fiesta de Halloween en Rumanía. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ROBERT GHEMENT)

Al llegar a América, los colonos anglosajones llevaron sus tradiciones, que para entonces ya tenían elementos muy cercanos a los que en la actualidad caracterizan el festejo.

Las calabazas, que aún se asocian con el festejo, tuvieron un origen más bien práctico. En Irlanda se tallaban nabos con caras escalofriantes para convertirlos en linternas.

De esa costumbre surgió una leyenda, la de Stingy Jack, o Jack el Tacaño, habla de un hombre que engañó al diablo. Según el cuento, cuando murió no pudo entrar ni en el cielo ni en el infierno y quedó condenado a vagar con una pequeña luz dentro de un nabo vaciado. De ahí se asocia el nombre Jack-o’-lantern a estas linternas. Con el tiempo, por cuestiones de comodidad y estética se adoptó a la calabaza y los nabos fueron dejados en el olvido.