Escenario
La Tatuana: la misteriosa mujer a quien buscaban por amor, fortuna y remedios
La buscaban a escondidas para recuperar un amor, atraer la suerte o encontrar respuestas, pero acudir a la Tatuana podía tener consecuencias inesperadas.
A la Tatuana no todos le tenían miedo.
Algunos la necesitaban.
En secreto llegaban personas que buscaban remedios, respuestas o una ayuda que no se atrevían a pedir en ningún otro lugar.
Unos querían suerte.
Otros buscaban conocer su futuro.
Y estaban quienes acudían desesperados por amor.
La tradición convirtió a la Tatuana en una mujer rodeada de misterio, conocimiento y sospechas. Se decía que comprendía secretos de las plantas, de las personas y quizá también de fuerzas que los demás preferían no nombrar.
Una mujer abandonada podía preguntarle cómo recuperar a su marido.
Un enamorado podía pedir ayuda para conquistar a alguien.
Pero los favores de la Tatuana nunca eran simples.
En nuestra versión, una mujer desesperada recibe de ella un extraño ritual y una advertencia:
El amor puede indicar el camino de regreso.
Pero no todo aquello que responde a un llamado en medio de la noche es necesariamente lo que esperábamos.
La fama de la Tatuana terminó provocando algo inevitable.
Quienes antes acudían a pedirle ayuda comenzaron a señalarla.
Y un día fue encerrada.
Parecía imposible escapar.
Hasta que pidió solamente una cosa: un pedazo de carbón.
Lo que dibujó convirtió su nombre en leyenda.
El cuentacuentos
- Nombre: Mariela Estrada Cabrera
- Trayectoria: 17 años sobre escenarios de Latinoamérica y el Caribe
- Dato destacado: Miembro del proyecto cultural Tinta y Colibrí y directora de La Fiesta Internacional de la Palabra
- Redes sociales: @encuenthada
Serie Leyendas de Guatemala
Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se publicará cada día una de las leyendas más conocidas en el canal de Youtube de Prensa Libre.
No se las pierda, participan destacados cuentacuentos guatemaltecos.