La Llorona: la leyenda del aterrador lamento que se escucha en la noche

Hay sonidos que, según las historias de los abuelos, nunca deberían buscarse en medio de la noche.

El de una mujer llorando es uno de ellos.

La Llorona forma parte de las leyendas más arraigadas de Guatemala y de buena parte de América Latina. En las versiones que han pasado de generación en generación, una figura femenina vestida de blanco aparece de madrugada en calles solitarias, cerca de ríos, barrancos y antiguos caminos.

Antes de verla, se escucha su lamento.

Es un grito prolongado que parece venir desde muy lejos y que ha provocado durante generaciones la misma advertencia: no importa cuánto despierte la curiosidad, es mejor permanecer dentro de casa.

Porque con la Llorona las distancias engañan.

Hay quienes aseguran que mientras más lejos parece escucharse su voz, más cerca se encuentra.

¿Qué busca realmente esa mujer que vaga en la oscuridad? ¿Por qué continúa llamando a sus hijos? ¿Y qué sucede con quien decide seguir su llanto?

La historia completa forma parte de la serie Leyendas de Guatemala, narrada por cuentacuentos invitados de Prensa Libre.

La cuentacuentos

Nombre: Delmy Felipe Herrera

Delmy Felipe Herrera Trayectoria: Cuentacuentos, actriz y locutora con 14 años de experiencia

Cuentacuentos, actriz y locutora con 14 años de experiencia Dato destacado: Autora de “Los tamales de Juanita”. Segunda Mención Honorífica del Premio Centroamericano de Literatura Infantil 2024

Autora de “Los tamales de Juanita”. Segunda Mención Honorífica del Premio Centroamericano de Literatura Infantil 2024 Redes Sociales: @delmyfelipe

Serie Leyendas de Guatemala

Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se publicará cada día una de las leyendas más conocidas en el canal de Youtube de Prensa Libre.

No se las pierda, participan destacados cuentacuentos guatemaltecos.