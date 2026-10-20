Escenario
El Sombrerón: la leyenda de la serenata que puede convertirse en una obsesión
Primero se escucha una guitarra, después comienzan las visitas, y cuando la música deja de sonar afuera de la casa, quizá sea demasiado tarde.
Una guitarra comienza a escucharse después de medianoche.
La melodía es suave.
Incluso hermosa.
Pero los antiguos sabían que no toda serenata anunciaba buenas noticias.
Según la leyenda, el Sombrerón es un personaje pequeño, vestido de oscuro y cubierto por un enorme sombrero. Aparece durante la noche y siente especial fascinación por algunas jóvenes.
Primero está la música.
Después comienza a regresar.
Noche tras noche.
La muchacha escucha la guitarra, mira por la ventana y termina esperando aquello que inicialmente le causaba miedo.
Entonces empiezan las señales.
Animales que amanecen con el pelo cuidadosamente trenzado.
Una joven que pierde el apetito.
Noches sin dormir.
Una melodía que parece acercarse cada vez más a la casa.
Las familias intentaban romper el encantamiento.
Pero existe una pregunta todavía más inquietante:
¿Qué ocurre cuando la guitarra deja de escucharse afuera?
Porque quizá eso no signifique que el Sombrerón se marchó.
Quizá significa que finalmente consiguió entrar.
El cuentacuentos
- Nombre: Ivan Chejón López
- Trayectoria: Actor de teatro desde hace 10 años
- Dato destacado: Fundador de la productora de terror "Teatro Verde"
- Redes sociales: @osmanivan_gt
Serie Leyendas de Guatemala
Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se publicará cada día una de las leyendas más conocidas en el canal de Youtube de Prensa Libre.
No se las pierda, participan destacados cuentacuentos guatemaltecos.