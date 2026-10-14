Don Omar vendrá a Guatemala: ¿Qué dijo y qué se reservó acerca de su gira?

Los admiradores guatemaltecos de William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, tienen motivos para celebrar porque el artista puertorriqueño incluyó a la Ciudad de Guatemala en una larga lista de lugares en los que actuará durante 2027.

A través de una transmisión en directo en sus redes sociales, Don Omar afirmó: "No voy a decirles la fecha, no voy a decir la locación. Hoy en esta intervención voy a decir qué países están confirmados... qué ciudades están confirmadas". Así, comenzó a leer la lista: "Asunción, Paraguay; Buenos Aires, Argentina; Santiago, de Chile; Lima y Quito, en Perú; Guayaquil, Ecuador; Medellín, Bogotá y Cali, en Colombia; Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, en México; Ciudad de Guatemala, San Salvador, El Salvador". Al mencionar este último país señaló que quiere conocer a Nayib Bukele.

El intérprete de éxitos como Pobre diabla, Ayer la vi y Bandoleros prosiguió con el listado y mencionó que también visitará Managua, Nicaragua; Tegucigalpa, Honduras, y San José Costa Rica". Afirmó que aún falta confirmar Panamá y Brasil.

Aunque no brindó fechas específicas dijo que las presentaciones se realizarán en el último cuarto de 2027, es decir, entre octubre y diciembre del próximo año. El artista prometió ampliar la información acerca de la boletería para algunos países durante otra transmisión en la semana del 18 al 23 de octubre.

Gira exitosa

Durante la transmisión de más de 25 minutos, el artista informó que durante el pasado fin de semana gozó de sus actuaciones tanto en Chicago, la primera ciudad estadounidense que lo recibió cuando se presentó por primera vez como Don Omar y en Nueva York a donde se mudó en 2004, luego de atravesar problemas en su carrera. Comentó que durante los 10 años que vivió entre esa ciudad y Nueva Jersey tocó en todas las discotecas de ambas localidades. "Era parte de mi vida social. Era el momento en el que el género no llegaban aún a las arenas y estadios... aprendí muchísimo".

El cantante puertorriqueño Don Omar canta durante su concierto este sábado, en el Barclays Center en Nueva York (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE/ Ángel Colmenares)

Además, aprovechó para defender a una admiradora a quien subió al escenario en Nueva Jersey. Contó que ella llevaba un cartel en el que le indicaba que había asistido ya a ocho presentaciones de su tour, así que decidió recompensarla. La joven aprovechó para tomarse fotografías con su celular, lo que fue duramente criticado por muchos usuarios de redes, haciéndole ver que debía disfrutar el momento. "Creo que después de ocho conciertos ya se había ganado el derecho de hacerlo". Añadió que respetaba la opinión de todos, pero les pidió que también respetaran lo que había hecho la admiradora.

The Last King World Tour es la gira mundial de conciertos de Don Omar, que fue oficialmente lanzada el 25 de septiembre de 2026 en Reading, Pensilvania, tiene previsto cubrir más de 20 ciudades de EE. UU. y se expandirá por Europa y América Latina hasta 2027, con un show final planeado en Puerto Rico.