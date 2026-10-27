Fiambre 2026: conozca los precios de los ingredientes y los secretos de una receta familiar que mantiene viva la tradición guatemalteca

¿Listos para disfrutar de uno de los platillos más coloridos y tradicionales de Guatemala? Con la llegada de noviembre, las familias comienzan a reunir verduras, embutidos, carnes y quesos para preparar el fiambre, una receta que cada 1 de noviembre llena las mesas de sabores, recuerdos y tradiciones. En el mercado Sur Dos, conocido como La Placita, en la zona 1 capitalina, los comerciantes ya ofrecen los ingredientes de temporada, aunque algunos precios llaman la atención de los compradores.

La arveja figura entre los productos más caros del sondeo, con un precio de Q60 la libra, mientras que la cebolla y el tomate han registrado bajas.

Verduras para el fiambre: entre colores, tamaños y precios

Los puestos de verduras muestran la variedad de productos que dan vida al tradicional platillo. Biviana Lucas, comerciante del mercado Sur Dos, explicó que la remolacha pequeña cuesta Q15 la docena y la grande Q15 la media docena, mientras que el repollo se ofrece entre Q10 y Q15 por unidad, según su tamaño.

La zanahoria se vende a tres unidades por Q5 o Q10, el ejote a Q15 la libra, las habas a Q20 y las coles de Bruselas a Q15 la libra. Los champiñones cuestan Q25 la bandeja y la coliflor Q25 por unidad. Sin embargo, la arveja destaca por su precio: “Esa sí está carita. Está a 60 la libra”, comentó la vendedora.

La remolacha, la zanahoria, el ejote y la arveja forman parte de las verduras que dan color al fiambre guatemalteco. En el mercado Sur Dos, la arveja destaca entre los productos más caros, con un precio de Q60 la libra. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, María Reneé Barrientos).

También hay productos que han bajado: la cebolla pasó de Q12 a Q8 la libra y el tomate de Q7 a Q5, según la comerciante.

Embutidos, carnes y quesos completan la tradición

El fiambre no estaría completo sin los embutidos y quesos que aportan buena parte de sus sabores característicos. Fernando Álvarez, comerciante de embutidos, ofrece longaniza especial y chorizo a Q25 la libra, además de posta y ahumado a Q24, y butifarras a Q5 por unidad. En el recorrido también se encontraron pollo amarillo a Q14 la libra y pollo nacional con precios reportados de Q10 y Q20, sin que se precisara la presentación de estos últimos.

Los comerciantes del mercado Sur Dos, conocido como La Placita, ofrecen ingredientes para el fiambre ante la llegada del Día de Todos los Santos, mientras las familias comparan precios para sus compras. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, María Reneé Barrientos).

Por su parte, Roberto García, vendedor de lácteos, indicó que el queso fresco cuesta Q16 la libra, el queso de capas Q20 y el queso seco Q30. Para decorar, los compradores también pueden encontrar quesillo, queso rodajado y queso de pita.

La lista de compras puede ampliarse con chiles, elotes y acompañamientos. Los chiles chamborotes cuestan Q30 la docena, los morrones Q10 por unidad y los pimientos Q5. El brócoli se ofrece a Q15, el rábano a Q8 el manojo, el elote amarillo a Q20 la bandeja y el blanco a dos unidades por Q5. Las tostadas y los nachos tienen precios de entre Q10 y Q15, mientras que la panela cuesta Q12 y el ayote entre Q30 y Q35, según el tamaño.

García explicó que durante esta semana atenderán de lunes a domingo, de 7.00 a 19.00 horas, para aprovechar la demanda de productos relacionados con la celebración.

Una receta de más de 40 años que conserva el sabor familiar

Más allá de los precios, el fiambre guarda historias que se transmiten entre generaciones. Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, Ely Larios compartió una receta familiar de más de 40 años y recordó las reuniones en casa de su tía, donde su madre, abuelas y otras mujeres de la familia participaban en esta tradición.

“Yo creo que un fiembre transmite amor, tradición y unión familiar”, expresó.

Para Larios, uno de los secretos está en el caldillo que acompaña la preparación y en cocinar cada verdura por separado para conservar su textura. También contó que sus hijos disfrutan ahora de esa receta, que continúa formando parte de las celebraciones familiares.

Ely Larios: Ely Larios comparte una receta familiar de fiambre de más de 40 años y destaca el caldillo como uno de los secretos que conserva el sabor de esta tradición heredada de su madre, abuelas y tías. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, María Reneé Barrientos).

Durante la degustación presentada en el programa, los participantes destacaron el sabor del caldillo, la frescura de las verduras y la combinación de ingredientes que distingue a este platillo. Larios explicó que prepara por separado el ejote, la zanahoria y la coliflor, mientras que incorpora cebolla cruda cortada finamente para intensificar el sabor.

Su historia también refleja el papel de la familia en la transmisión de las tradiciones: como sobreviviente de cáncer infantil, recordó el apoyo de su madre y sus hermanos para continuar desarrollándose en la cocina. Así, mientras los compradores comparan precios para preparar el fiambre de este año, la celebración mantiene su significado más profundo: reunir a las familias, recordar a sus seres queridos y compartir una receta que conserva el sabor de generaciones.

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