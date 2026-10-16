“Fiambres de impacto”: convocatoria para participar en un espacio para cocinar, convivir y degustar

Detrás de cada receta de fiambre se esconden tradiciones familiares e historias dignas de compartir. Por eso, el programa Impacto Directo de Guatevisión invita a participar en Fiambres de Impacto, una actividad para compartir detalles, relatos y secretos propios de las familias y comunidades.

"Del 26 al 30 de octubre invitaremos a cinco personas, una por día, a nuestros estudios para preparar su fiambre durante el programa y contar qué lo hace único: un ingrediente especial, una receta heredada o una costumbre familiar", explica la producción de Impacto Directo.

Al inicio se presentará al invitado; durante el programa se mostrará cómo avanza la preparación y, en el último bloque, se compartirá una degustación con Alexis Ponce y los panelistas.

Así se participa

Guatevisión afirma que no se trata de una competencia, sino más bien de un espacio para cocinar, conversar y convivir. Añade que el canal cubrirá los ingredientes previamente acordados y se coordinará con cada participante los pasos que debe adelantar y los que mostrará en vivo.

Para postularse, las personas interesadas deben escribir a impactodirecto@guatevision.com con su nombre, municipio, teléfono y una breve explicación de qué hace único su fiambre. Se recibirán postulaciones hasta el 20 de octubre y contactará a las cinco personas seleccionadas para coordinar su participación.

El fiambre guatemalteco que se degusta en muchos hogares del país fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, en 2019, a través del Acuerdo Ministerial 880- 2019, con el objetivo de preservar la tradición que enriquece los lazos familiares de todas las generaciones.