Récord mundial con el fiambre más grande del mundo

El reconocimiento certificado el 24 de octubre de 2026, convirtió esta preparación en un motivo más para celebrar la gastronomía nacional. Detrás del récord hubo un trabajo conjunto entre equipos de la marca, especialistas culinarios y personal de apoyo, quienes sumaron esfuerzos para dar vida a una receta que representa mucho más que una combinación de ingredientes.

“Para Toledo, el fiambre es mucho más que una receta de temporada: es familia, unión y orgullo por lo nuestro. Hoy esa tradición, que se mantiene viva de generación en generación, trasciende fronteras con un reconocimiento mundial”, expresó Juan José Gutiérrez Herrarte, director comercial de Soluciones Cárnicas de CMI.

Un récord que también impulsa nuevos talentos

La celebración tiene un ingrediente adicional: la oportunidad de apoyar a jóvenes guatemaltecos que desean formarse en el mundo de la gastronomía. Los Q100 de cada porción vendida, tanto durante la preventa como en el evento, se destinarán a becas en escuelas culinarias.

Es importante destacar que Toledo asumió la totalidad de los costos de preparación, por lo que el precio completo de cada porción vendida apoyará esta iniciativa. El programa se desarrolla junto al Club Rotario Guatemala de la Ermita, encargado de administrar los fondos, y cuenta con la chef Mirciny Moliviatis como aliada de las becas culinarias.

Así, cada porción representa una oportunidad para que más jóvenes desarrollen sus habilidades y contribuyan a mantener vivas las tradiciones gastronómicas del país. La iniciativa conecta el sabor de una receta emblemática con la formación de quienes podrían convertirse en los próximos refe-rentes de la cocina guatemalteca.

En cifra

Más de 4 mil libras: peso del fiambre certificado por Guinness World Records.

Q100 por porción: aporte destinado a becas en escuelas culinarias.

Una causa: apoyar la formación de jóvenes talentos de la gastronomía guatemalteca.

Un aliado: el Club Rotario Guatemala de la Ermita administra los fondos del programa.

El sabor de noviembre continúa

La relación de Toledo con el fiambre forma parte de una costumbre que se renueva cada año en los hogares guatemaltecos. Sus productos acompañan distintas versiones de la receta, desde las que conservan los ingredientes tradicionales hasta aquellas que incorporan el toque particular de cada familia.

Para esta temporada, la marca mantiene disponible su portafolio de jamones, salchichas, chorizos, longanizas, mortadelas, salchichones y lengua salitrada.

Con este récord, Toledo celebra una tradición que reúne generaciones, despierta recuerdos y convierte la cocina en un espacio de encuentro. La hazaña de más de 4 mil libras deja una marca en la historia gastronómica del país y suma una causa que mira hacia el futuro: abrir oportunidades para que nuevos talentos sigan dando vida a los sabores guatemaltecos.