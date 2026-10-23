Día de Todos los Santos 2026: anuncian restricciones y medidas ante la visita masiva a cementerios públicos de la capital

Según proyecciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y administradores de cementerios públicos, al menos 1 millón 680 mil personas podrían visitar los cuatro camposantos públicos de la ciudad de Guatemala el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes 23 de octubre, las autoridades anunciaron un plan de contingencia que contempla medidas de seguridad, atención de emergencias, restricciones vehiculares y horarios especiales para el 31 de octubre y el 1 de noviembre del 2026.

Byron Fuentes, asesor jurídico del Cementerio Nacional, explicó que las disposiciones se aplicarán en el Cementerio General, en la zona 3; La Verbena, en la zona 7; Vía de Guadalupe, en la zona 14, y Las Tapias, en la zona 18.

Según las estimaciones presentadas, el Cementerio General podría recibir aproximadamente 1.5 millones de visitantes, mientras que en La Verbena se esperan alrededor de 100 mil personas.

Para el camposanto de Vía de Guadalupe se proyecta la llegada de 30 mil visitantes y para Las Tapias, otros 50 mil.

En conjunto, las proyecciones alcanzan aproximadamente 1 millón 680 mil visitantes, aunque se trata de estimaciones de las autoridades y no de cifras definitivas de asistencia.

Fuentes indicó que los cuatro cementerios permanecerán abiertos de 7 a 17 horas. El ingreso será gratuito.

Le puede interesar: Sepultureros del Cementerio General cuentan algunas de sus experiencias

Durante ambas jornadas estará prohibido el ingreso de vehículos particulares a los cementerios, pues únicamente se permitirá la circulación de unidades autorizadas para emergencias, seguridad, abastecimiento de agua y servicios funerarios, según las disposiciones establecidas para cada recinto.

Día de los Santos en el Cementerio General

En el Cementerio General se instalará un centro de mando integrado por representantes de las instituciones que participarán en el operativo, con el propósito de coordinar la respuesta ante posibles incidentes.

También se habilitarán carriles exclusivos para vehículos de emergencia y se establecerá una ruta de evacuación señalizada, ubicada en la 2a. avenida y 1a. calle interior del camposanto. Además, se identificarán puntos de reunión y áreas consideradas de riesgo.

Plan en el cementerio La Verbena

En el Cementerio La Verbena se establecerá un corredor vehicular para facilitar el desplazamiento de unidades de rescate, seguridad, abastecimiento y carrozas fúnebres.

Una de las medidas anunciadas será la instalación de un quiosco informativo en el área destinada a personas fallecidas por covid-19, donde los visitantes podrán solicitar información sobre la ubicación de las sepulturas.

Fuentes aclaró que durante la conmemoración continuará prestándose el servicio de inhumación en el área pública de La Verbena, por lo que se permitirá el ingreso de carrozas fúnebres y el acompañamiento de los cortejos mediante accesos identificados.

Cómo será el plan en el Cementerio Las Tapias

En el Cementerio Las Tapias, donde actualmente se realizan trabajos de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura, las autoridades delimitarán las áreas de riesgo mediante cintas de precaución.

Una medida similar se implementará en Vía de Guadalupe, donde se restringirá el acceso a sectores que puedan representar peligro para los visitantes.

En cuanto a las disposiciones sanitarias, el asesor jurídico recomendó utilizar repelente contra mosquitos, ropa de manga larga y pantalones que reduzcan la exposición a picaduras, especialmente ante las condiciones de lluvia.

Lea también: Historias de apariciones y espantos que dejan atónitos a trabajadores y pacientes del IGSS 7-19

También pidió evitar la acumulación de agua en floreros y jardineras y sustituirla por arena húmeda o espuma floral para prevenir la proliferación de zancudos.

Las autoridades recordaron que estará prohibido ingresar o consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, así como portar armas dentro de los camposantos. Tampoco se permitirán ventas en el interior de los cementerios.

Autoridades del Ministerio de Salud y encargados de cementerios públicos de la capital en conferencia de prensa por el Día de Todos Los Santos. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Durante la conferencia de prensa, Fuentes fue consultado sobre posibles restricciones a las ofrendas que tradicionalmente llevan las familias, como alimentos, veladoras y arreglos florales.

Para leer más: Fiambre guatemalteco, plato de raíces coloniales que une a las familias en memoria de sus muertos

El funcionario aclaró que no existen restricciones específicas sobre el tipo de ofrendas que pueden ingresar, aunque pidió depositar los residuos en los recipientes habilitados para evitar la acumulación de basura.

“Las personas son libres de traer cualquier tipo de ofrenda”, afirmó, al señalar que la principal recomendación es mantener limpias las instalaciones después de las visitas.

El plan contará con la participación de la Policía Nacional Civil, autoridades de tránsito, la Municipalidad de Guatemala, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Cruz Roja Guatemalteca, coordinadoras locales para la reducción de desastres y personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Fuentes indicó que estas instituciones estarán encargadas de apoyar las tareas de seguridad, primeros auxilios, control de la circulación y atención de emergencias durante las jornadas.

Las autoridades solicitaron a la población respetar los horarios, las rutas señalizadas y las restricciones establecidas, especialmente ante la concentración de visitantes prevista para el Cementerio General, que recibiría la mayor parte de la afluencia durante la conmemoración del Día de Todos los Santos.

Respecto de los cierres de calles aledañas, Fuentes explicó que la planificación y coordinación de las restricciones de tránsito corresponden a la Municipalidad de Guatemala.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.