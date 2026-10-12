Asuetos y feriados 2027 en Guatemala: ¿Cuántos fines de semana largos tendrá el año?

El Código de Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores a gozar de asuetos con salario, fechas que les brindan la oportunidad de romper la rutina, descansar, compartir en familia, viajar o participar en actividades conmemorativas.

El artículo 127 del Código de Trabajo reconoce 10 fechas de asueto completo, dos con goce de medio día y un descanso por la festividad de cada localidad.

Ante el último trimestre del año, surge la duda sobre cómo quedará conformado el calendario de asuetos para el 2027 y cuántos fines de semana largos habrá, fechas que permitirán a los guatemaltecos emprender viajes.

Según el calendario, en el 2027 habrá dos fines de semana largos. Sin embargo, se agregaría uno más por lo establecido en la Ley que Promueve el Turismo Interno de Guatemala, contenida en el Decreto 42-2010 y reformada mediante el Decreto 19-2018, con motivo de la celebración del Día del Ejército.

Asimismo, los trabajadores con jornadas de lunes a viernes no podrán gozar de dos asuetos, debido a que coinciden con días de descanso.

Para los trabajadores de la ciudad capital, el feriado local también coincidirá con un día de descanso, salvo que la empresa decida trasladarlo.

Así queda conformado el calendario de asuetos establecidos por ley para el 2027

Viernes 1 de enero: Año Nuevo. (Fin de semana largo)

Año Nuevo. (Fin de semana largo) Del jueves 25 al sábado 27 de marzo: Semana Santa (Jueves, Viernes y Sábado Santos)

Semana Santa (Jueves, Viernes y Sábado Santos) Sábado 1 de mayo: Día de los Trabajadores

Día de los Trabajadores Miércoles 30 de junio: Día del Ejército (trasladable - Fin de semana largo)

Día del Ejército (trasladable - Fin de semana largo) Domingo 15 de agosto: Feriado local en la ciudad capital por el Día de la Asunción

Feriado local en la ciudad capital por el Día de la Asunción Miércoles 15 de septiembre: Día de la Independencia

Día de la Independencia Miércoles 20 de octubre: Día de la Revolución

Día de la Revolución Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos. (Fin de semana largo)

Día de Todos los Santos. (Fin de semana largo) Viernes 24 de diciembre: Descanso a partir del mediodía

Descanso a partir del mediodía Sábado 25 de diciembre: Asueto por Navidad

Asueto por Navidad Viernes 31 de diciembre: Descanso a partir del mediodía

Feriados locales en Guatemala para el 2027

En cuanto a los demás feriados, las fechas varían según el municipio donde se trabaje, debido a las festividades patronales de cada localidad.