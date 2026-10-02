20 de octubre del 2026 en Guatemala: cuándo se gozará el asueto y qué otros descansos quedan en el año

Guatemala conmemora cada 20 de octubre uno de los movimientos populares más trascendentales de su historia política y social: la Revolución de Octubre. Por esta fecha, los trabajadores gozarán de un día de asueto.

El 20 de octubre marca el primer asueto del último trimestre del año, pero, más allá de un descanso en el calendario oficial, esta fecha rememora la unión de los guatemaltecos en los movimientos cívico-militar con los que se derrocó al presidente provisorio Federico Ponce Vaides.

Para recordar los movimientos revolucionarios de 1944, grupos sociales y ciudadanos participan en manifestaciones cívicas, eventos culturales y conciertos, en conmemoración de ese momento que dio paso a importantes transformaciones en el país.

Con la llegada de este asueto surge la duda de si se trasladará de fecha, debido a que cae martes, y a quiénes les corresponde. El artículo 127 del Código de Trabajo reconoce los días de asueto con goce de salario y los descansos correspondientes al mediodía del 24 y del 31 de diciembre.

Este día de asueto corresponde tanto a los trabajadores del sector público como del privado. Quienes deban trabajar tienen derecho a la remuneración correspondiente por el tiempo laborado.

En cuanto a la posibilidad de trasladar el asueto para propiciar un descanso prolongado, el Decreto 42-2010, Ley que Promueve el Turismo Interno, estableció un mecanismo para trasladar determinadas fechas de descanso.

Posteriormente, el Decreto 19-2018 reformó esa normativa e incluyó el 20 de octubre entre los asuetos sujetos a traslado. Sin embargo, en el 2020 la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la disposición correspondiente al 1 de mayo y al 20 de octubre. Por ello, el asueto del martes 20 de octubre del 2026 se gozará ese mismo día y no se trasladará.

Después del 20 de octubre, estos son los descansos que quedan en el calendario del 2026: