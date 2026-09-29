Escenario
Comic-Con Guatemala 2026: horarios del escenario, Meet & Greet, invitados y todo lo que debe saber del evento
A pocos días de que los amantes del anime, los cómics, el cine y los videojuegos puedan encontrarse con personalidades de la cultura geek, esto es lo que debe conocer de la Comic-Con Guatemala.
La Comic-Con Guatemala es la convención anual que celebra la cultura pop y geek en la región. (Foto Prensa Libre: Cortesía Comic-Con Guatemala | Marian Von-Rayntz)
La cuenta regresiva comenzó para que los amantes de los cómics, el cine, el anime y los videojuegos puedan disfrutar de una nueva edición de la Comic-Con Guatemala, que tendrá invitados especiales en esta fiesta de la cultura geek.
La cita es este fin de semana, cuando se abran las puertas del Parque de la Industria, punto de encuentro donde los asistentes podrán conocer a personalidades destacadas de este mundo e incluso acudir caracterizados como sus personajes favoritos.
Entre conferencias, exposiciones, concursos de cosplay y firmas de autógrafos, este evento, que convoca a fanáticos de todas las edades, ofrecerá foros exclusivos con invitados internacionales.
Desde actores que dan voz a personajes de la cultura geek hasta intérpretes de grandes producciones visitarán el evento. Según dieron a conocer los organizadores, en esta edición participarán personalidades como Beto Castillo, Mario Castañeda y Natalia Tena.
El 3 y 4 de octubre, los puestos de venta de productos, las exposiciones, el escenario principal y el área de firma de autógrafos recibirán a los asistentes. Según lo revelado por la Comic-Con, estos son los horarios del escenario.
Horario del escenario — sábado 3
|Hora
|Actividad
|9-11.30 horas
|Videología / Música
|11.30-12 horas
|Inauguración Comic-Con Guatemala
|12-12.45 horas
|Presentación Laura Torres
|12.45-13.30 horas
|Presentación Beto Castillo
|13.30-14.30 horas
|Presentación Steven John Ward
|14.30-15.15 horas
|Presentación Idzi Dutkiewicz
|15.15-16 horas
|Presentación Mario Castañeda
|16-17 horas
|Presentación Natalia Tena
|17-18 horas
|Concurso Dance Cover Individual
|18-19 horas
|Concurso de Cosplay Individual
|19-20 horas
|Videología / Música
Horario del escenario — domingo 4
|Hora
|Actividad
|9-11.30 horas
|Videología / Música
|11.30-12 horas
|Inauguración Comic-Con Guatemala
|12-12.45 horas
|Presentación Laura Torres
|12.45-13.30 horas
|Presentación Beto Castillo
|13.30-14.30 horas
|Presentación Steven John Ward
|14.30-15.15 horas
|Presentación Idzi Dutkiewicz
|15.15-16 horas
|Presentación Mario Castañeda
|16-17 horas
|Presentación Natalia Tena
|17-18 horas
|Concurso Dance Cover Grupal
|18-19 horas
|Concurso de Cosplay Grupal
|19-20 horas
|Videología / Música
Entre los invitados de la Comic-Con Guatemala 2026 se encuentran:
- Mario Castañeda: Goku adulto, Bardock y Vegito, de Dragon Ball; Kanon de Géminis y Dragón del Mar, de Los Caballeros del Zodiaco; e Hidan, de Naruto Shippuden
- Idzi Dutkiewicz: actor de doblaje de Tony Stark/Iron Man; Dominic Toretto, en Rápidos y Furiosos, y Hit, en Dragon Ball Super
- Beto Castillo: Dr. Stephen Strange; Maui, de Moana, y Luke Skywalker, de Star Wars
- Natalia Tena: actriz en Harry Potter, Game of Thrones y John Wick 4
- Steven John Ward: actor que da vida a Dracule Mihawk en la adaptación de acción real de One Piece
Meet & Greet
Para quienes quieran conocer de cerca a las personalidades invitadas, la Comic-Con realizará un Meet & Greet. Según lo anunciado, estos son los horarios y precios: