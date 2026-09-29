Comic-Con Guatemala 2026: horarios del escenario, Meet & Greet, invitados y todo lo que debe saber del evento

La cuenta regresiva comenzó para que los amantes de los cómics, el cine, el anime y los videojuegos puedan disfrutar de una nueva edición de la Comic-Con Guatemala, que tendrá invitados especiales en esta fiesta de la cultura geek.

La cita es este fin de semana, cuando se abran las puertas del Parque de la Industria, punto de encuentro donde los asistentes podrán conocer a personalidades destacadas de este mundo e incluso acudir caracterizados como sus personajes favoritos.

Entre conferencias, exposiciones, concursos de cosplay y firmas de autógrafos, este evento, que convoca a fanáticos de todas las edades, ofrecerá foros exclusivos con invitados internacionales.

Desde actores que dan voz a personajes de la cultura geek hasta intérpretes de grandes producciones visitarán el evento. Según dieron a conocer los organizadores, en esta edición participarán personalidades como Beto Castillo, Mario Castañeda y Natalia Tena.

El 3 y 4 de octubre, los puestos de venta de productos, las exposiciones, el escenario principal y el área de firma de autógrafos recibirán a los asistentes. Según lo revelado por la Comic-Con, estos son los horarios del escenario.

Horario del escenario — sábado 3

Hora Actividad 9-11.30 horas Videología / Música 11.30-12 horas Inauguración Comic-Con Guatemala 12-12.45 horas Presentación Laura Torres 12.45-13.30 horas Presentación Beto Castillo 13.30-14.30 horas Presentación Steven John Ward 14.30-15.15 horas Presentación Idzi Dutkiewicz 15.15-16 horas Presentación Mario Castañeda 16-17 horas Presentación Natalia Tena 17-18 horas Concurso Dance Cover Individual 18-19 horas Concurso de Cosplay Individual 19-20 horas Videología / Música

Horario del escenario — domingo 4

Hora Actividad 9-11.30 horas Videología / Música 11.30-12 horas Inauguración Comic-Con Guatemala 12-12.45 horas Presentación Laura Torres 12.45-13.30 horas Presentación Beto Castillo 13.30-14.30 horas Presentación Steven John Ward 14.30-15.15 horas Presentación Idzi Dutkiewicz 15.15-16 horas Presentación Mario Castañeda 16-17 horas Presentación Natalia Tena 17-18 horas Concurso Dance Cover Grupal 18-19 horas Concurso de Cosplay Grupal 19-20 horas Videología / Música

Entre los invitados de la Comic-Con Guatemala 2026 se encuentran:

Mario Castañeda: Goku adulto, Bardock y Vegito, de Dragon Ball; Kanon de Géminis y Dragón del Mar, de Los Caballeros del Zodiaco; e Hidan, de Naruto Shippuden

Idzi Dutkiewicz: actor de doblaje de Tony Stark/Iron Man; Dominic Toretto, en Rápidos y Furiosos, y Hit, en Dragon Ball Super

Beto Castillo: Dr. Stephen Strange; Maui, de Moana, y Luke Skywalker, de Star Wars

Natalia Tena: actriz en Harry Potter, Game of Thrones y John Wick 4

Steven John Ward: actor que da vida a Dracule Mihawk en la adaptación de acción real de One Piece

Meet & Greet

Para quienes quieran conocer de cerca a las personalidades invitadas, la Comic-Con realizará un Meet & Greet. Según lo anunciado, estos son los horarios y precios: