Frío en Guatemala: estas son las regiones donde persistirán las bajas temperaturas durante la semana

Las bajas temperaturas continuarán en algunas regiones de Guatemala, mientras que en otras las máximas alcanzarán los 36 °C, del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En el territorio nacional se prevén áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, poca nubosidad y ambiente cálido durante el día.

También se pronostica frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde las temperaturas mínimas podrían oscilar entre los 3 °C y 5 °C.

Las lluvias dispersas previstas para esta semana se asocian con el ingreso de humedad de ambos litorales, las condiciones locales y la inestabilidad en el Pacífico.

En la meseta central, que incluye la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y 27 °C, mientras que en los altiplanos central y occidental se prevén valores de entre 24 °C y 29 °C.

En las regiones del Pacífico, Petén, el Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 °C y 36 °C.

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Mientras tanto, en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, los termómetros podrían marcar entre 26 °C y 34 °C.

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