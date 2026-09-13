Guatemala registra mínimos históricos de lluvia y 22 récords de temperatura máxima en 2026

La época lluviosa del 2026 ha dejado registros excepcionales en numerosas estaciones meteorológicas de Guatemala: menos precipitación que en anteriores períodos secos y, simultáneamente, nuevas marcas de temperatura máxima.

De 39 estaciones evaluadas entre mayo y agosto, 23 —equivalentes al 59%— registraron en el 2026 el menor acumulado de precipitación de toda su serie histórica disponible.

Además, 36 de las 39 estaciones, el 92%, presentaron condiciones secas o más severas, y únicamente tres fueron clasificadas dentro de condiciones normales o húmedas.

Los datos forman parte del análisis Guatemala 2026: Una época lluviosa marcada por déficit histórico, canícula intensa y temperaturas récord, elaborado por Walter Bardales, colaborador de la Unidad de Modelación Matemática e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Claudio Castañón, de la firma AguaConsulta.

El documento utiliza registros de la Red Meteorológica Nacional del Insivumeh y analiza la evolución de las lluvias y las temperaturas máximas hasta finales de agosto.

Déficit acumulado

Los investigadores señalan que el comportamiento no responde únicamente a uno o dos meses secos, sino a un déficit que comenzó a acumularse desde el inicio de la temporada.

Mayo, un mes fundamental para el establecimiento de las lluvias, cerró con aproximadamente el 82% de las estaciones por debajo del 80% de su precipitación climatológica. Cerca de la mitad recibió menos del 50% de lo esperado.

Junio presentó una recuperación parcial, pero seis de cada 10 estaciones todavía recibieron menos del 80% de su precipitación normal. Así, la canícula de julio y agosto comenzó en regiones que ya arrastraban un déficit desde mayo.

Agosto marcó el punto más crítico. De 40 estaciones analizadas ese mes, el 90% recibió menos del 80% de su lluvia habitual, mientras el 87.5% acumuló menos de la mitad.

En 25 estaciones cayó menos del 20% de la precipitación normal de agosto.

Al considerar todo el período de mayo a agosto, la anomalía mediana del conjunto de 39 estaciones fue cercana al -47%. Según el análisis, una estación representativa del grupo recibió aproximadamente la mitad de la precipitación que normalmente habría acumulado hasta ese momento.

Porcentaje de lluvia de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026, según análisis de Agua Consulta. Foto Prensa Libre: Captura informe.

Mínimos que superan registros anteriores

Algunas de las nuevas marcas se encuentran considerablemente por debajo de los mínimos previos.

Suiza Contenta, Sacatepéquez, acumuló 141.6 milímetros entre mayo y agosto. Su menor registro anterior para ese período era de 331.3 milímetros, correspondiente al 2002. El nuevo mínimo es aproximadamente 57% inferior.

En El Capitán, Sololá, se acumularon 194.5 milímetros, frente a un mínimo previo de 346.5; Alameda ICTA, Chimaltenango, registró 211.3 frente a 365.5, y la estación Insivumeh, en Guatemala, 271.7 frente a 461.9 milímetros.

Tecún Umán, San Marcos, acumuló 372 milímetros, comparados con un mínimo anterior de 642.2.

Entre las estaciones que rompieron sus mínimos, el acumulado del 2026 fue, para una estación típica, aproximadamente 26% inferior a la marca seca anterior.

También se rompieron récords de calor

La falta de lluvia coincidió con temperaturas máximas excepcionalmente elevadas.

Entre mayo y agosto se establecieron 22 récords mensuales de temperatura máxima, de los cuales 17 ocurrieron durante julio y agosto.

Durante agosto se registraron siete nuevas marcas. El Tablón, Sololá, alcanzó 28.2 grados Celsius y superó en tres grados su récord anterior para ese mes. Sabana Grande, Escuintla, lo hizo por 2.4 grados y San Pedro Necta, Huehuetenango, por 1.4.

En promedio, esos siete récords estuvieron 1.5 grados Celsius por encima de los máximos mensuales anteriores.

El análisis encuentra además una coincidencia entre ambas variables: las siete estaciones que rompieron récords de temperatura durante agosto recibieron, en promedio, apenas alrededor del 18% de su precipitación normal mensual.

Los autores explican que, cuando disminuye la precipitación, también puede reducirse la nubosidad y aumentar la radiación solar. A medida que el suelo pierde humedad, menos energía se utiliza en evapotranspiración y una mayor proporción contribuye al calentamiento de la superficie y del aire cercano.

Los registros de temperatura máxima muestran una concentración de nuevos récords durante julio y agosto del 2026. En esos dos meses se establecieron 17 de los 22 nuevos máximos mensuales contabilizados entre mayo y agosto. (Prensa Libre: Gráfico AguaConsulta)

El comportamiento no es uniforme

Los investigadores advierten que los resultados no permiten afirmar que toda Guatemala atraviesa la misma magnitud de sequedad.

Las estaciones con mayor influencia de la humedad del Caribe muestran condiciones distintas. En agosto, Puerto Barrios recibió aproximadamente el 140% de su precipitación normal; Santa María Cahabón, Alta Verapaz, cerca del 179%, y Las Vegas, Izabal, más del 200%.

El análisis tampoco atribuye cada récord exclusivamente a El Niño. Señala que pueden intervenir la variabilidad atmosférica regional, las condiciones locales, la humedad del suelo y el calentamiento climático de fondo.

Los registros analizados llegan hasta agosto. Septiembre y octubre determinarán cuánto de ese déficit logra recuperarse antes de que concluya la época lluviosa.