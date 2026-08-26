Hospital Roosevelt amplía atención a pacientes con cáncer ante aumento de casos

Cada mes llega al Hospital Roosevelt un promedio de cien pacientes nuevos con algún tipo de cáncer. Este comportamiento lleva a que la institución amplíe el horario y los días de atención y tratamiento a la población enferma, se indicó este 26 de agosto en conferencia de prensa.

Desde mayo, los servicios de quimioterapia y transfusiones sanguíneas se administran los lunes, martes y jueves hasta las 17 horas, y en septiembre se ampliarán paulatinamente hasta cubrir martes y viernes en el mismo horario. Para el 2027, la meta es ampliar la atención a los sábados.

La médica Johana Samayoa, directora del Hospital Roosevelt, indicó que las consultas por cáncer van en aumento, pese a que no se especializan en esa enfermedad.

Al día se atiende a 180 pacientes en consulta externa y se administran entre 80 y 100 quimioterapias. Los principales tipos de cáncer en mujeres son de mama, cérvix y gástrico, mientras que en hombres son gástrico, de colon y de hígado (hepatocarcinoma).

El aumento de personas enfermas se observa en las estadísticas. En el 2021 se brindaron 11 mil 322 consultas, que para el 2025 llegaron a 15 mil 760, un crecimiento de la atención del 39.19%. Este incremento también ocurrió en los procedimientos de quimioterapia: de 9 mil 671 tratamientos se pasó a 14 mil 821 en el mismo período, un aumento del 53.25%.

La ampliación de la atención conllevó la incorporación de más médicos especialistas, fisiatras, nutricionistas, químicos biólogos y farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, técnicos de laboratorio y recurso humano para el área administrativa. Este año se incorporaron 107 personas para dar una atención integral; en el 2025 se contrató a 52 trabajadores, según Samayoa.

Como parte del fortalecimiento para el diagnóstico de la enfermedad, el Hospital Roosevelt adquirió un tomógrafo en propiedad, que se suma al que ya se tenía y al equipo de resonancia magnética. Se tiene un área de detección de cáncer de mama con aparatos para realizar mamografías y ultrasonidos.

También se adquirió una torre de laparoscopía con fluorescencia, que permite visualizar los ganglios afectados mediante imágenes a color y así realizar una evaluación más precisa. Además, se cuenta con pruebas de inmunohistoquímica, que ayudan a identificar distintos tipos de cáncer.

Samayoa indicó que está en proceso la ampliación de la clínica de hemato-oncología dentro del terreno del Hospital Roosevelt, debido al aumento de pacientes y de personal especializado para atenderlos.

El Roosevelt cuenta con un nivel de abastecimiento de insumos oncológicos del 85%, con 116 medicamentos en existencia. De los Q167 millones de presupuesto que el hospital tiene asignados para cáncer, se ha ejecutado el 51.98%.

De acuerdo con Samayoa, el Hospital Roosevelt será el primero en la red pública con un posgrado de oncología, con apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El objetivo es formar más médicos especialistas que atiendan a pacientes oncológicos, pues el recurso humano formado en esta área es una de las debilidades del país.

Implementación de la Ley

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, indicó que los avances del Hospital Roosevelt en la atención a pacientes oncológicos están vinculados al cumplimiento del Decreto 7-2024, Ley para la Atención Integral del Cáncer.

De acuerdo con la norma, Barnoya dijo que desde el 2025 en la red de servicios públicos se han aplicado 56 mil quimioterapias y se han realizado más de 2 mil cirugías. Además, se han colocado 762 mil dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano y se han realizado 203 mil tamizajes de cáncer de cérvix; se ha referido a 2 mil 562 pacientes al INCAN y más de 6 mil pacientes han recibido cuidados paliativos.

María del Rosario Orozco, viceministra de Hospitales, añadió que 34 hospitales de la red pública cuentan con presupuesto asignado para atender a población con cáncer. Tienen Q236 millones, de los que se ha ejecutado el 54% en recurso humano, equipamiento, remozamientos y medicamentos.

Los hospitales que dan tratamiento de quimioterapia son Roosevelt y San Juan de Dios, en la capital; el Regional de Occidente, Quetzaltenango, y el Nacional Pedro de Betancour, Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Se prevé que para el 2027 se sume el Regional de Cuilapa, Santa Rosa.

Actualmente se trabaja en el registro poblacional de cáncer, establecido en el Decreto 7-2024, y por ahora se tienen reportados 15 mil casos en el país. Estos datos permitirán conocer los tipos de cáncer que predominan entre los guatemaltecos y establecer políticas públicas para el control de la enfermedad.

Por el momento se utiliza la información de Global Cancer Observatory, la cual indica que en Guatemala los cánceres más comunes en mujeres son de cérvix, mama y estómago; en hombres, de próstata, estómago e hígado.

La ley también establece la creación del Hospital Especializado contra el Cáncer, que será financiado por el Gobierno de Taiwán y podría estar finalizado en el 2028.