Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios comienzan el 2025 con deuda de Q118 millones a proveedores

Los hospitales nacionales comienzan el 2025 con una deuda a proveedores de Q118 millones. De dicha suma, Q85 millones corresponden al Hospital Roosevelt, mientras del San Juan de Dios son Q33 millones, como informaron representes del Ministerio de Salud en una citación con diputados del Congreso de la República.

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, indicó que “históricamente” es la deuda más baja que han tenido los hospitales, y que cada Unidad Ejecutora será responsable de ir solventando el pago.

Durante el año pasado, ambos hospitales recibieron transferencias millonarias para hacer los pagos. En el caso del San Juan de Dios tenía un presupuesto inicial de Q827 millones y se le inyectaron Q433 millones para llegar a los Q1 mil 260 millones. El Roosevelt comenzó con Q816 millones y se le transfirieron Q392 millones para alcanzar los Q1 mil 208 millones.

Sin embargo, ese aumento de recursos no fue suficiente, ya que inician este año con deuda. De acuerdo con el diputado Orlando Blanco, la mayoría es por no pagar a los proveedores de medicamentos, una crisis que se ha vuelto crónica en los dos principales hospitales del país y que se agudiza con el desabastecimiento.

Este año el presupuesto para el Hospital Roosevelt es de Q1 mil 29 millones, en tanto que el General San Juan de Dios tendrá Q1 mil 68 millones, montos que diputados cuestionaron si será suficiente para cubrir las necesidades de estos centros para que no vuelvan a quedar con deuda a final del período.

Ghandy Amando, directora Financiera del Ministerio de Salud, indicó que tal como ha ocurrido en anteriores ejercicios fiscales se tendrá que realizar ordenamientos en el presupuesto del Ministerio de Salud para ampliar los recursos que realmente necesitan los hospitales.

Blanco señaló que si los recursos que este año tendrán el Roosevelt y el General se usa únicamente para el pago de proveedores de medicamentos la crisis en los hospitales no se resolverá, como tampoco la calidad de los servicios, pues también hay que mejorar infraestructura, mantenimiento, equipo y recurso humano.

El cuestionamiento de la deuda en los hospitales surgió porque el Ministerio de Salud dejó sin ejecutar Q1mil 563 millones durante el 2024, recurso que a criterio de los diputados pudo utilizarse para cubrir las necesidades que hay en los servicios.

Barnoya indicó que desde la cartera se hizo una reprogramación de los fondos que no se lograron ejecutar, sin embargo, el Ministerio de Finanzas no la aceptó.

En la citación también se planteó la necesidad de fortalecer los hospitales regionales para evitar el congestionamiento de pacientes en las consultas externas y emergencia del Roosevelt y del General. Barnoya mencionó que este es uno de los planes que Salud tiene para este 2025, con una reestructuración de la red de servicios.

Histórico

La deuda con la que los hospitales inician el 2025 es menor a los Q733 millones que dejó la administración de Alejandro Giammattei, con facturas pendientes de pago desde 2021.

Ese impago frenó en 2024 el despacho de medicamentos a los centros asistenciales por parte de los proveedores, situación que agudizó la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos necesarios para atender a la población.

El Hospital General llegó a tener en 2024 una deuda de Q73 millones, la del Roosevelt alcanzó los Q282 millones.

Para hallar una solución a la problemática, fue en marzo pasado que las nuevas autoridades de Salud se reunieron con los proveedores de medicamentos e insumos para llegar a acuerdos en el pago de la deuda y del abastecimiento en los hospitales.

Se comenzó con las primeras gestiones para trasladar recursos a los hospitales y para que se hicieran pagos parciales, eso permitió que los despachos comenzarán a afluir. Pese a ello, hubo varios momentos del año en que los médicos denunciaron que ya no tenían insumos para atender a la población, por lo que suspendieron varios servicios. La situación se solventaba por unos días, pero de nueva cuenta se desabastecían.

Parte de la estrategia de Salud para atender la falta de medicamentos fue la firma de un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que en diciembre entregó una lista de 53 tipos de medicamentos para abastecer los servicios de salud de la red pública.

Más niños desnutridos

Los casos y muertes por desnutrición aguda en niños menores de cinco años volvió a ser tema de discusión en la citación, está vez por la baja ejecución del presupuesto para atender la problemática, mientras que la cantidad de niños afectados aumentó.

El reporte oficial hasta el 21 de diciembre es de 28 mil 701 casos y 83 fallecidos, mientras que hay 87 defunciones en investigación, y será hasta finales de enero que se podrá conocer si la causa de muerte fue la desnutrición aguda.

El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) en 2024 tuvo un presupuesto de Q11 mil 598 millones, luego de que se le aumentarán Q666 mil millones. La ejecución al final del año fue de 88 por ciento.

Pese a tener esos recursos, no hubo reducción ni contención en los casos y en las muertes por desnutrición aguda, como indicó el diputado Jairo Flores.

Mireya Palmieri, titular de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), indicó que hay un incremento en las cifras de acuerdo con los datos que proporciona Salud, esto se debe que aumentó el acercamiento de la población a los servicios de salud.

Por su parte, Salud destinó al combate de la desnutrición Q2 mil 69 millones, luego de reducirle Q313 millones, y quedó sin ejecutar Q258 millones.

Palmieri agregó que no está conforme con esa reducción en el Poasán, por lo que envió notas a las autoridades de Salud y a la Vicepresidencia ―tiene a su cargo el tema de la desnutrición infantil― en la que ha evidenciado el problema.

Con relación al Programa 14 de Salud, que se ocupa de la prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, en el 2024 se le quitaron Q333 millones, y se dejó sin ejecutar Q154 millones.

A la dotación de micronutrientes a niños menores de cinco años le quitaron Q204 millones, y la ejecución de este rubro fue de 54.3%.

Sobre el aumento de casos de niños con desnutrición aguda y las modificaciones en el presupuesto para atender a esta población Barnoya dijo:

“Se tiene que redistribuir el abordaje a la desnutrición, porque lo que ha habido no ha funcionado, si no, no hubieran aumentado los casos. Hay que acercar a los servicios a las poblaciones más vulnerables con cuidados prenatales, desparasitantes, cubrir la Ventana de los Mil Días, ese es el plan que tenemos en la reestructuración del Sistema de Salud”.

Niños con desnutrición aguda por año