Identifican vehículo denunciado por invadir ciclovía en la zona 9 y advierten que podría ser consignado

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) identificó el vehículo denunciado por circular en una ciclovía de la zona 9 y determinó que acumula multas de tránsito desde el 2024.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el vehículo fue identificado después de que se denunciara la invasión de la ciclovía.

“Ya se le emitieron algunas multas. Estamos notificando al propietario del vehículo derivado de la acción irresponsable cometida”, informó Montejo.

Según el funcionario, se trata de un conductor reincidente en abusos de velocidad y otras faltas.

Montejo explicó que, al detectar el vehículo, procede su consignación por las multas emitidas, hasta que el propietario se presente ante un juez de tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que recibió la denuncia este 7 de septiembre y que se adjuntaron las pruebas disponibles para imponer las sanciones correspondientes.

“Se recibió denuncia hoy. Se adjuntaron todas las pruebas posibles, se procedió a emitir sanciones correspondientes”, indicó la PMT.

La institución agregó: “Respeto a las ciclovías y pasos peatones es la norma, no es una sugerencia”.

Cuatro multas registradas

La consulta del vehículo en el sistema de multas de Emetra muestra cuatro registros de tránsito.

Las primeras dos multas que aparecen en el sistema corresponden al 3 y 18 de octubre del 2024, ambas en el Anillo Periférico Norte, zona 7.

Otro registro corresponde al 22 de abril del 2026, en la 17 avenida y 13 calle, zona 11. El más reciente figura con fecha del 7 de septiembre del 2026, en la avenida Reforma y 3a. calle, zona 9.

El sistema muestra un total de Q1 mil 236.55 asociado con esos registros.

La información disponible no especifica individualmente el motivo ni el monto de cada una de las cuatro multas, por lo que no es posible determinar a partir de la consulta cuáles corresponden a exceso de velocidad u otras infracciones.

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